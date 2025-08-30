La fiesta de Santa Rosa de Lima en Perú se celebra este 30 de agosto. Por ese motivo EWTN Noticias llegó al Convento de Santo Domingo, donde está sepultada la primera Santa de América.

Antes de morir en 1617, con sólo 31 años de edad, Santa Rosa de Lima pidió ser enterrada en el convento de Santo Domingo que ella frecuentaba, tal como indica esta placa en el lugar donde fue sepultada “Hago donación de mi cuerpo a mis hermanos dominicos y pídoles la limosna de su sepultura”.

La tumba de Santa Rosa está en una cripta subterránea. Sobre ella está la sala capitular, donde los dominicos se reunían para tomar decisiones de la comunidad. En este lugar se inició en 1553 la Universidad Mayor de San Marcos, la decana de América.

El museo, también en el convento de Santo Domingo, cuenta con una capilla de Santa Rosa de Lima, con pinturas e imágenes en su honor.

En uno de los pórticos, Mario Acurio, encargado del taller de restauración del museo, saca a la luz pinturas del siglo XVII, entre ellas una de la santa, oculta bajo varias capas de pinturas.

“Es una imagen que representa mayormente las esculturas que se hacen de Santa Rosa. En la mano derecha lleva una especie de raqueta, que al medio está el niño”, comenta.

El lugar es visitado por muchas personas locales y del extranjero, para poder ver cara a cara a la primera santa de América, cuyo cráneo reposa en la iglesia de Santo Domingo, junto al convento.

El P. Luis Ramírez, sacerdote dominico y director del museo del convento de Santo Domingo, explica que hace unos años “se tuvo que levantar la clausura papal de áreas del convento para que pudieran ser visitados como museo. Especialmente el primer piso, todo el primer piso” y también el acceso a la torre.

El sacerdote también contó de algunos milagros de curaciones obrados en algunos turistas por los santos que caminaron por estos pasillos, como San Martín de Porres, sepultado en otro lugar del convento, y San Juan Macías.

Ramírez recordó que “había una señora que tenía cáncer y que su familia le pagó el tour. Ella aprovechó la oportunidad de sentarse en la cama de San Martín, y a las dos semanas recibimos un e-mail: quería dar testimonio porque el cáncer que tenía ya no lo tiene”.

“Tenemos la réplica de la silla de San Juan Macías, que por tradición la gente se va a sentar ahí para poder concebir, porque hay gente que no puede concebir. Y de hecho, dos personas han concebido gracias a esa intercesión”, añadió

Una imagen hiperrealista de Santa Rosa de Lima

Hace unos días fue inaugurada una imagen hiperrealista de Santa Rosa, basada en la reconstrucción facial forense que se hizo con el cráneo de la santa que puede venerarse en la iglesia de Santo Domingo, donde también están los cráneos de San Martín de Porres y San Juan Macías.

El P. Ramírez dijo a EWTN que, con la imagen de Santa Rosa de Lima, “podríamos tener una certeza de un 95% de estar viendo a Santa Rosa de Lima viva prácticamente”. En ella, la santa peruana tiene las manos juntas y los ojos cerrados como si estuviera orando.

El Papa León XIV y Santa Rosa de Lima

El Papa León XIV, nacionalizado peruano en 2015, también es devoto de Santa Rosa de Lima y visitó el museo cuando era Obispo de Chiclayo.

Andrea Vásquez, junto a su hija Isabella, visitó en julio a León XIV en el Vaticano. Sobre la santa resaltó que “nos encanta cómo ella tenía esa fe, esa devoción. Y fue capaz de hacer esos sacrificios que ella hacía y el amor que tenía hacia Dios. Es un ejemplo a seguir”.