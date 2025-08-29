El Papa León XIV recibió como obsequio una imagen de Santa Rosa de Lima, que le regaló la comunidad de una parroquia italiana dedicada a la primera santa de América y Patrona de Filipinas.

Aunque las fotos del regalo se publicaron a inicios de junio, este hecho cobró notoriedad al acercarse la fiesta de Santa Rosa, que en el Perú se celebra este 30 de agosto.

El P. Pasquale Gargione, párroco de San Antonio y Santa Rosa en Alano, en la provincia italiana de Salerno en Campania, fue quien compartió las fotografías.

“Con alegría y emoción comparto con ustedes estas imágenes de nuestra Santa Rosa en las manos del Santo Padre León. Agradezco a quien nos ha dado esta preciosa oportunidad”, indicó el sacerdote en Facebook.

El presbítero había escrito una carta a León XIV felicitándolo por su elección y le contó que en su parroquia se rinde culto “a la Santa del Perú”.

null

“Yo y mi comunidad parroquial, por el fuerte vínculo que la une a esa tierra en la que usted ha vivido, por años, como misionero y pastor, hemos pensando en regalarle la imagen de la Santa”, escribió el sacerdote en su misiva.

En Perú, en la década de 1980 el Papa fue misionero en Chulucanas, en la sierra del departamento norteño de Piura; formador de agustinos en Trujillo en los 90’s, también en el norte peruano; y fue Obispo de Chiclayo; siempre en el norte del país, cargo que ocupó entre 2015 y 2023.

El P. Gargione comentó además en su carta que él y sus fieles le expresan al Papa León su afecto y le aseguran “siempre nuestra oración por su persona y su ministerio petrino, por intercesión de Santa Rosa de Lima, Patrona de América y de Alano”.

Santa Rosa de Lima (1586-1617) es la primera santa de América, patrona de este continente y las Filipinas. Es contemporánea con San Martín de Porres y recibió la Confirmación de Santo Toribio de Mogrovejo.

Cada 23 de agosto la Iglesia Católica celebra a Santa Rosa, pero en Perú esta fiesta se celebra el 30 de agosto y tiene rango de solemnidad, es día de precepto y feriado civil.

En Lima multitudes peregrinan a su santuario —el antiguo hogar de la santa, ubicado al lado del templo que hoy lleva su nombre— para dejar sus cartas en el pozo donde ella sacaba agua para su casa, que ahora es un santuario.