El P. Alejandro Maquera, director de Santa Rosa Radio/TV, anunció el lanzamiento de la historieta Rosita Limeñita Divina, para que grandes y chicos conozcan un poco más de la vida de Santa Rosa, la primera santa de América, cuya fiesta en Perú se celebra el 30 de agosto.

En entrevista con EWTN Noticias, el sacerdote dominico explicó que han querido poner a disposición de los fieles esta “obra en este mes tan especial para todo el pueblo peruano que ve en Santa Rosa un modelo de santidad, una figura de una hermana que ha vivido muy bien el lema de la orden: contemplar y dar a los demás lo contemplado, alimentándose de la presencia de Jesús en su vida”.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

El sacerdote destacó que la historieta puede ayudar “sobre todo a los niños, a los jóvenes de casa” para “profundizar y conocer más de la vida de esta santa, que tiene tanto que enseñarnos una vida totalmente entregada a Dios al servicio de los demás”.

Fray Alejando dijo además que la historieta “ha sido escrita por el señor Richard Morris, quien es nuestro administrador de la radio, con el fin de que las personas puedan conocer un modelo de santidad cercano”.

La historieta puede adquirirse a 10 soles (unos tres dólares) en la sede de Radio Santa Rosa en Camaná 158, en el Cercado de Lima, y en el Santuario de Santa Rosa en la Av. Tacna, que en este mes recibe a una multitud de fieles que buscan dejar sus cartas en el pozo de los deseos de Santa Rosa.

Las lecciones de Santa Rosa de Lima para el mundo de hoy

Las más leídas 1 2 3 4 5

Tras señalar que los santos son personas como cualquiera, pero que pusieron en el centro de sus vidas a Dios, el sacerdote destacó que “un ama de casa, un niño que está en el colegio o un papá que está sufriendo porque no le alcanzan el dinero para los gastos de casa” puede ver a Santa Rosa y aprender de ella que puso todo “en las manos de Dios” para que “las cosas sean más sencillas (…) y llevaderas”.

“Rosa nos enseña que a pesar de todas las situaciones y los problemas que puedan estar en su entorno —porque Santa Rosa no tenía una vida sencilla, tuvo que hacer muchas veces frente a su familia, a personas que no le comprendían su piedad— supo que Dios nunca la abandonaba, y eso nos regala esperanza”.

Fray Alejandro también resaltó, en el marco del Jubileo de la Esperanza 2025, que “Dios tiene la última palabra en las situaciones que nosotros pasamos, en nuestra enfermedad, en nuestro dolor. Santa Rosa siempre se puso en las manos de Dios y salió airosa”.

¿Quién es Santa Rosa de Lima?

Santa Rosa de Lima es la primera santa de América y la patrona de este continente. En esta fecha, miles de fieles realizan procesiones, misas votivas, liturgias, oraciones y cantos en su honor.

En Lima, capital del Perú, los fieles peregrinan a su santuario —el antiguo hogar de la santa, ubicado al lado del templo que hoy lleva su nombre— para dejar sus peticiones y solicitudes por escrito, envueltas como cartas, que son arrojadas al pozo donde ella sacaba agua para su hogar, ubicado en el jardín central del recinto.

Cada 23 de agosto la Iglesia Católica celebra a Santa Rosa de Lima, patrona de América y Filipinas. En Perú esta fiesta se celebra el 30 de agosto y tiene rango de fiesta litúrgica, es día de precepto y también feriado civil.