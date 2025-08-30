“Santa Rosa de Lima, maestra de los niños”, es el título de la catequesis que ofrece la Enciclopedia Católica (EC) de ACI Prensa, en el marco de la fiesta de la primera santa de América, que en el Perú se celebra este 30 de agosto.

La iniciativa está compuesta por dibujos del artista Luis Pacheco del Pino, junto con algunos textos breves de José Gálvez Krüger, director de la EC, quien comenta que el objetivo es ofrecer “una catequesis en imágenes que sea breve, concreta y piadosa; con tres o cuatro líneas porque los niños no necesitan más por imagen”.

Algunas de estas ilustraciones muestran a Santa Rosa de Lima portando el Santísimo o alimentando a un cachorro, para transmitir el amor de la santa por la Eucaristía y la naturaleza.

El Niño Inca. Crédito: Luis Pacheco del Pino / Enciclopedia Católica (EC).



La catequesis, explica Gálvez, responde también a que el Papa León XIV “ha puesto en relieve todos los dones espirituales que la Iglesia del Perú dio al mundo y que hizo que este pueblo fuese fiel a Cristo y fiel a la Iglesia y que sus pastores fueran fieles a la misión”.

Entonces, “retomando la antigua tradición barroca de la emblemática de amor, el artista Luis Pacheco ha adaptado a la sensibilidad de los niños de la manera más bella los grandes clásicos del arte religioso peruano” como el Niño Inca o los arcabuceros.

De ese modo, subraya Gálvez “la Enciclopedia Católica está haciendo muchos esfuerzos para poner a disposición de todo aquel que quiera rectamente aprender desde las bases la doctrina cristiana, todo el material antiguo que se requiere, que aparte de ser bello está muy bien hecho”.

Una de las imágenes recuerda la vez que, en 1615, Santa Rosa salvó a Lima de una invasión pirata, con la oración y con el Santísimo Sacramento.

Para acceder a la catequesis, puede ingresar AQUÍ.