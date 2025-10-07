Una imagen de Santa Rosa de Lima fue hallada intacta dentro del santuario dedicado a la santa en la provincia filipina de Cebú, el cual ha quedado en ruinas a causa del terremoto de 6.9 grados que golpeó el país la semana pasada.

El hecho fue reportado por el Santuario Arquidiocesano de Santa Rosa de Lima en Daanbantayan, Cebú, en su cuenta de Facebook. En su post, indicó que el templo de 139 años quedó fuertemente dañado por el sismo.

“En el interior, los pisos están agrietados, partes del techo se han derrumbado y muchas de las imágenes de los santos se han caído, excepto la de la propia Santa Rosa de Lima”, destacan desde el santuario construido en 1886.

Filipinas es el país con la mayor cantidad de católicos en Asia. Según Ayuda a la Iglesia Necesitada, el 80% de la población del archipiélago es católica. Su evangelización comenzó a mediados del siglo XVI y estuvo a cargo mayormente de misioneros españoles.

Además, Santa Rosa fue proclamada patrona de Filipinas por el Papa Clemente X en 1671.

En ese sentido, el domingo los fieles de Daanbantayan celebraron la Misa en las afueras del santuario, colocando la imagen religiosa al lado del altar.

“El santuario centenario puede estar reducido a escombros. Pero la esperanza y la devoción siguen intactas; de hecho, son mucho más fuertes”, afirma en otro post en el que comparten un video elaborado por uno de los fieles sobre la historia del templo y la devoción a Santa Rosa.

Además de involucrarse en la recolección de donaciones para atender a los damnificados, desde el santuario se informó que han llegado representantes del gobierno y de la UNESCO para evaluar los daños en vista a su restauración.

En declaraciones a ABS-CBN News, Divina Valiente, coordinadora de capillas del Santuario Arquidiocesano de Santa Rosa de Lima, indicó que las obras de restauración podrían tardar hasta tres años dada la magnitud de los daños.

Añadió que por ello se planea construir, con el apoyo del gobierno, un lugar de culto temporal mientras se recupera el santuario.