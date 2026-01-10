El Papa León XIV nombró a Mons. Felice Accrocca, hasta ahora Arzobispo de Benevento, nuevo Obispo de Asís-Nocera Umbra-Gualdo Tadino y Foligno, reuniendo a las dos jurisdicciones eclesiásticas in persona Episcopi, manteniendo el título de arzobispo ad personam.

In persona episcopi es una frase en latín que significa "en la persona del obispo" y se refiere a la unión de dos o más diócesis bajo un mismo obispo, manteniendo sus estructuras separadas pero unificando el ministerio episcopal en un solo pastor.

Mons. Accrocca sucede en el cargo a Mons. Domenico Sorrentino (77), cuya renuncia fue aceptada por el Santo Padre tras haber superado la edad de jubilación de los obispos de 75 años.

En una carta dirigida a los fieles, Mons. Sorrentino agradece el nombramiento al Papa León y destaca que Mons. Accroca llega a Asís en el marco del inicio de las celebraciones, este sábado 10 de enero en la Porciúncula en Asís, de los 800 años de la muerte de San Francisco de Asís.

El prelado destacó que este jubileo franciscano se celebrará en “tierras de santos y, por tanto, tierras donde la santidad aún puede germinar”. Asís, continuó, “siente el privilegio y la responsabilidad de anunciar el Evangelio siguiendo los pasos de nuestro Santo, para que aún hoy pueda cumplir el mandato recibido hace ocho siglos del Crucificado de San Damián: Francisco, ve y repara mi casa”.

Por su parte, el obispo electo de Asís compartió con los fieles que el Señor me ha enviado a ustedes y Él sabe lo que hace: he acogido su llamada con serenidad, a pesar de todas las preguntas —y los temores— que en estos momentos llenan la mente y con los que hay que lidiar; pero confío en la gracia de Dios y también en vosotros”. “Les pido que me ayuden con sus oraciones”, agregó.

Como administrador apostólico de Asís, Mons. Sorrentino ha nombrado hoy, para ambas diócesis, al P. Giovanni Zampa, delegado general, y a los demás sacerdotes que hasta ahora eran vicarios y provicarios episcopales, delegados episcopales para sus respectivas áreas de competencia.

¿Quién es el nuevo obispo de Asís?

Mons. Felice Accrocca es el nuevo Obispo de Asís en Italia. Nació el 2 de diciembre de 1959 en Cori, provincia de Latina. Tiene 66 años.

Estudió teología en el Pontificio Colegio Leonino de Anagni, se licenció en Letras en la Universidad de Roma La Sapienza y se doctoró en Historia Eclesiástica en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, según informa la Oficina de Prensa del Vaticano.

Fue ordenado sacerdote el 12 de julio de 1986.

Ha desempeñado, entre otros, los siguientes cargos: director de la Escuela Diocesana de Teología Paolo VI (1994-2016); vicario episcopal para la pastoral diocesana (1999-2016); asistente diocesano de Acción Católica (2003-2007).

Ha sido también catedrático de Historia de la Iglesia Medieval en la Pontificia Universidad Gregoriana. Es miembro del Dicasterio para las Causas de los Santos. En la Conferencia Episcopal Italiana, es miembro de la Comisión Episcopal para la Evangelización de los Pueblos y la Cooperación entre las Iglesias.

Es arzobispo de Benevento desde mayo de 2016.