El Cardenal Matteo Zuppi presidió este lunes 11 de agosto una Misa solemne en Asís (Italia) por la fiesta de Santa Clara de Asís, en la que afirmó que “la respuesta a la tribulación es permanecer en Jesús, nuestra esperanza”.

Acompañado del Obispo de Asís, Mons. Domenico Sorrentino, y en presencia de las autoridades civiles y militares, el Cardenal Zuppi resaltó en su homilía que “la respuesta a la tribulación que todos experimentamos no es fingir que no existe, un bienestar improbable o paraísos que se convierten en cárceles; la respuesta a la tribulación es permanecer con Jesús, nuestra esperanza, fortalecidos por su amor y la razón por la que no nos desanimamos”.

Según señala el sitio web de la Diócesis de Asís, el también Arzobispo de Boloña recordó que “la antífona de la celebración de hoy, con gran poesía, dice: ‘Hoy ha surgido una estrella; hoy Santa Clara, pobrecita de Cristo, ha volado a la gloria del cielo’. Así pues, alcemos la mirada para comprender algo sobre nosotros mismos y la tierra, y dejémonos guiar por el único amor de Dios”.

El testimonio de las clarisas en Asís

Tras alentar a no acostumbrarse a la violencia y el sufrimiento, el presidente del episcopado italiano exhortó a los fieles a dejarse guiar “por la dulce y firme Clara y también por ustedes, sus hermanas e hijas (clarisas), que con la luz de su presencia son un faro de humanidad, de acogida, de oración”.

“Creo que aún defienden la ciudad: y debemos comprometernos a construir no infiernos, sino paraísos de vida verdadera y reconciliada, con la fuerza que testimonian nuestras hermanas clarisas”, subrayó.

Tras señalar que la vida en clausura “no es ciertamente un alejamiento ni una distancia de la vida real, sino un espacio para experimentar plenamente la comunión con Dios, sin interferencias”, Zuppi rogó a las monjas de clausura a que ayuden a todos “con la dimensión espiritual sin la cual no podemos vivir”.

El ejemplo de Santa Clara

El Cardenal Zuppi también destacó la vida ejemplar de Santa Clara de Asís y explicó que ella “en este Jubileo de la esperanza, nos ayuda a elegir el camino de la paz, nos recuerda que la oración es más fuerte que la guerra, y esto nos inspira a arriesgarnos y a seguir al Señor, que se enfrenta al mal”.

“Frente a la violencia, sigamos el ejemplo de Clara, que se enfrenta al mal desarmada y desarmante, como también nos pidió el Papa León. Santa Clara, desarmada y desarmante, se enfrenta a un mal aterrador: sigamos su ejemplo, cuando estamos desarmados, podemos desarmar el mal”.

San Rufino, Patrono de Asís

La Diócesis de Asís informó que este martes 12 de agosto, fiesta de San Rufino, Santo Patrono de Asís, se celebrará una Misa a las 8:00 a.m. (hora local); y una Eucaristía solemne a las 11:00, presidida por Mons. Sorrentino.

Una tercera Misa se celebrará a las 6:00 p.m., mientras que a las 9:00 p.m. habrá un concierto en honor a San Rufino, también en la catedral.

Santa Clara nació el 16 de julio de 1194 en Asís (Italia), en el seno de una de las familias nobles de la ciudad.

A los 18 años acudió a la iglesia de San Giorgio de Asís para la misa. Ese día, San Francisco hizo la prédica sobre la Cuaresma. Clara, después de escucharlo, le pidió al santo que la ayudara a vivir también “según el modo del Evangelio”. Desde ese momento se convirtió en su director espiritual y cultivaron una santa amistad.

La noche del Domingo de Ramos de 1212, Clara dejó su casa y fue a la Porciúncula, al lado de la cual vivían los frailes menores. Esa misma noche Clara renunció para siempre a las cosas del mundo, se le entregó el hábito franciscano y el mismo Francisco cortó sus cabellos.

Santa Clara fundó a las clarisas y vivió casi toda su vida religiosa en el monasterio de San Damián. Murió el 11 de agosto de 1253. Fue canonizada en 1255.

En 1958, el Papa Pio XII la proclamó Patrona de la Televisión. Por extensión, se le considera patrona de todas las telecomunicaciones.