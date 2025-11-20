El Papa León XIV se trasladó este jueves a Asís para reunirse con los obispos italianos y homenajear a San Francisco, en una visita marcada por el silencio y la oración enmarcada en los festejos por el octavo centenario de la muerte del “santo de los pobres”.

Según informó Vatican News, el Pontífice viajó desde el Vaticano en helicóptero y llegó a la ciudad italiana poco después de las 8:00 (hora local). Aterrizó en el estadio de Bastia Umbra y desde allí se trasladó en automóvil al corazón de Asís, donde San Francisco nació en 1182.

El Papa rezó ante la tumba de San Francisco. Crédito: Vatican Media

El Cardenal Jorge Mario Bergoglio adoptó su nombre al convertirse en Papa, pero fue San Juan Pablo II quién nombró a san Francisco de Asís patrono de la ecología en 1979. A pesar de la lluvia y del frío, varias personas esperaban al Santo Padre y lo recibieron entre aplausos y vítores de “Viva el Papa”.

Su primera parada fue la Basílica de San Francisco de Asís, lugar de sepultura del fundador de la orden franciscana. León XIV fue recibido por el presidente de la CEI, el Cardenal Matteo Zuppi, y el custodio del Sacro Convento, fray Marco Moroni, que lo acompañaron hasta la cripta donde se conservan las reliquias de San Francisco.

En ella está grabado un verso del Paraíso de Dante: “Non è che di suo lume un raggio” (No es sino un rayo de su luz), un homenaje simbólico al santo cuya muerte, hace ocho siglos, será conmemorada con actos especiales y la exposición de sus restos.

Una vez frente a la tumba del Poverello, el Santo Padre se detuvo unos minutos en oración. Allí pronunció sus primeras palabras públicas del día: “Es una bendición poder venir hoy a este lugar sagrado. Nos acercamos a los 800 años de la muerte de San Francisco; esta ocasión nos permite prepararnos para celebrar a este gran santo, humilde y pobre, mientras el mundo busca signos de esperanza”, aseguró.

Fray Marco Moroni recibe al Papa al llegar a la Basílica de San Francisco. Crédito: Vatican Media

Asimismo, recordó el legado perenne de San Francisco: “Su testimonio sigue hablándonos hoy, invitándonos a mantener viva la esperanza y a mirar al futuro con confianza”.

Después, el Papa León XIV se trasladó a Basílica de Santa María de los Ángeles donde mantendrá una reunión con los obispos de la Conferencia Episcopal Italiana (CEI), que celebran su 81.ª Asamblea General.

Según informó la oficina de Prensa del Vaticano al término del encuentro con los obispos de la CEI, el Papa León XIV viajó a la ciudad de Montefalco, donde celebrará la Santa Misa en el monasterio de las monjas agustinas, erigido en el siglo XIII.

Se trata de uno de los centros espirituales más antiguos y significativos de la región de Umbría. Está intrínsecamente ligado a la figura de Santa Clara de Montefalco (1268-1308), también conocida como Santa Chiara della Croce (Santa Clara de la Cruz), una mística agustina cuya vida contemplativa dejó una huella profunda en la tradición espiritual de la Iglesia. Está previsto que el Pontífice permanezca allí para el almuerzo, antes de regresar en helicóptero al Vaticano.