El Papa León XIV clausurará la 81° Asamblea General de la Conferencia Episcopal Italiana (CEI), que se realizará en Asís del 17 al 20 de noviembre.

El encuentro con los obispos tendrá lugar el jueves 20, a las 9.30, en la basílica de Santa María de los Ángeles. No está prevista la presencia de la prensa, según informó la CEI.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

La asamblea se inaugurará a las 16.00 horas del lunes 17 de noviembre con la introducción del Cardenal Matteo Zuppi, Arzobispo de Bologna y presidente de la CEI, quien centrará su reflexión al concluirse el camino sinodal de las Iglesia en Italia.

“Tras la aprobación del documento de síntesis por parte de la tercera asamblea sinodal, la ssamblea general está llamada a debatir las prioridades, las deliberaciones y las notas elaboradas a partir del texto votado. A partir de las cuestiones planteadas se esbozarán las perspectivas pastorales para los próximos años, que se debatirán en la próxima asamblea general de mayo de 2026”, explica la CEI.

El martes 18, tras el saludo de Mons. Thibault Verny, presidente de la Pontificia Comisión para la Protección de Menores, los trabajos continuarán en los grupos de estudio.

En el orden del día también figura la aprobación del documento “La enseñanza de la religión católica: laboratorio de cultura y diálogo” y la presentación de los documentos “Educar para la paz”.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Durante la Asamblea están previstos dos momentos significativos: las vísperas y la oración por las víctimas de abusos sexuales, presidida por Mons. Ivan Maffeis, Arzobispo de Perugia-Città della Pieve y obispo delegado del Servicio regional para la protección de menores y personas vulnerables de la Conferencia Episcopal de Umbría, prevista para el martes 18, a las 19.15 horas, en la Basílica de Santa María de los Ángeles.

El segundo es la celebración de las Vísperas y la oración por la paz con un llamado del Cardenal Zuppi, el miércoles 19, a las 19.00 horas, en la Basílica Inferior.

A las 17.30 horas del miércoles 19, en la Domus Pacis de Santa María de los Ángeles, el purpurado se reunirá con los periodistas.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en ACI Stampa