El Papa León XIV pronunció este viernes 9 de enero su primer discurso sobre el estado del mundo ante el cuerpo diplomático acreditado en el Vaticano, en el que se refirió a diversos temas de especial interés.

El Santo Padre expresó su preocupación por la objeción de conciencia, la libertad religiosa, los derechos humanos —centrándose en el derecho a la vida como el principal de todos ante prácticas como el aborto y la eutanasia—, la importancia de la familia, la crisis migratoria y los diversos conflictos en regiones como Tierra Santa y Ucrania.

Al hablar sobre lo que ocurre en América, el Papa León dijo que “el aumento de las tensiones en el mar Caribe y a lo largo de la costa pacífica americana también es motivo de profunda preocupación”.

La preocupación por el bien común de los venezolanos

“Deseo renovar mi vehemente llamamiento para que se busquen soluciones políticas pacíficas a la situación actual, teniendo presente el bien común de los pueblos y no la defensa de intereses partidistas. Esto es especialmente válido para Venezuela, tras los recientes acontecimientos”, indicó el Pontífice, estadounidense de nacimiento y con nacionalidad peruana, ya que fue obispo de Chiclayo en Perú entre 2014 y 2023.

León XIV renovó su llamado “para que se respete la voluntad del pueblo venezolano y se trabaje por la protección de los derechos humanos y civiles de todos y por la construcción de un futuro de estabilidad y concordia”.

Para ello, el Papa alentó a inspirarse “en el ejemplo de dos de sus hijos, a quienes tuve la alegría de canonizar el pasado mes de octubre, José Gregorio Hernández y la hermana Carmen Rendiles”, los dos primeros santos de Venezuela.

“De este modo, se podrá construir una sociedad fundada en la justicia, la verdad, la libertad y la fraternidad, y así salir de la grave crisis que aflige al país desde hace muchos años”, añadió.

El Papa denunció además que parte de la crisis reside en el tráfico de drogas, un flagelo que alentó a combatir, al tiempo que se invierte más en el “desarrollo humano, educación y creación de oportunidades de empleo para personas que, en muchos casos, se ven envueltas en el mundo de las drogas sin saberlo”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el 3 de enero la captura de Nicolás Maduro, expresidente de Venezuela, quien está encarcelado en una prisión de Nueva York tras haber comparecido ante un juez federal, acusado de diversos cargos vinculados al narcotráfico y el terrorismo. Delcy Rodríguez ha asumido la presidencia interina del país.

La "desesperada situación de Haití"

En su discurso al cuerpo diplomático, el Papa León XIV también se refirió a “la desesperada situación de Haití, marcada por múltiples formas de violencia, desde la trata de personas hasta el exilio forzoso y los secuestros”.

En este sentido, el Papa espera que “con el apoyo necesario y concreto de la comunidad internacional, el país pueda adoptar lo antes posible las medidas necesarias para restablecer el orden democrático, poner fin a la violencia y lograr la reconciliación y la paz”.

En este 2026 la situación de Haití es grave. El próximo 7 de febrero termina el mandato del Consejo de Transición y no parece haber acuerdos suficientes para llevar a cabo las elecciones para las nuevas autoridades.

La inseguridad es cada vez mayor y las pandillas controlan buena parte de la sociedad, pese a los esfuerzos de la ONU para controlarlas. Por la violencia, que también afecta seriamente a congregaciones, sacerdotes y religiosas de la Iglesia Católica, más de 1.4 millones de personas se han visto desplazadas, en medio de una grave escasez de alimentos y ante la falta de atención de salud.