El Cardenal José Francisco Robles Ortega, Arzobispo de Guadalajara (México), aseguró que las autoridades tienen el “mandato de protegernos” ante la violencia, por lo que alentó a la población a “exigirles” que cumplan con su labor.

“El someter a los que hacen violencia, a los que cometen homicidios o hacen injusticias, eso corresponde a la autoridad”, dijo en conferencia de prensa el 1 de enero, según recoge el área de Prensa del Arzobispado de Guadalajara.

El purpurado también denunció las extorsiones que sufren los pequeños comerciantes mexicanos, que “ahora no ganan” lo necesario “ni para pagar la cuota” exigida por los criminales, por lo que “muchos cierran sus pequeños negocios".

Además, para hacer frente a la violencia el cardenal recordó que “la paz nace y se gesta en el corazón de todos y cada uno”, pues todas las violencias tienen el mismo punto de origen, "desde los que hacen violencia con una palabra ofensiva hasta los que hacen violencia descargando un arma sobre un hermano”.

De esa forma, el aporte de cada ciudadano al fin de la violencia comienza con “poner en paz nuestro corazón, en armonía con Dios, y su plan amoroso y misericordioso”.

También es importante “que las familias velen en qué pasos andan los hijos, con quién se relacionan, qué ofertas tienen”, dijo el Arzobispo de Guadalajara, que consideró como “penoso que el crimen organizado esté captando adolescentes que muchas veces en la familia no encuentran la acogida, el amparo, la protección”.

A pesar de una importante disminución de los homicidios en 2025, alcanzando la cifra más baja en una década, México sigue siendo un país fuertemente azotado por la violencia, especialmente del crimen organizado.

La impunidad es uno de los factores más graves en la lucha contra el crimen en México. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2024 “93.2% de los 33.5 millones de delitos que ocurrieron no se denunció o la autoridad no inició una carpeta de investigación. Este subregistro se conoce como cifra oculta”.

En el Listado de las 50 ciudades más violentas del mundo en 2024, 20 ciudades fueron mexicanas.

El centenario de la Cristiada

El Cardenal Robles habló también sobre las actividades que se tienen proyectadas para conmemorar, el 31 de julio de 2026, los 100 años de la entrada en vigor de la llamada “Ley Calles”, una legislación que restringió severamente el culto católico en México y detonó el levantamiento armado espontáneo de creyentes en diversas partes del país conocido como Cristiada o Guerra Cristera.

Jalisco fue una de las regiones donde más resistencia ofrecieron los católicos a la violencia y las medidas anticlericales del gobierno federal mexicano.

Este centenario fue especialmente recordado por la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) en su Mensaje al Pueblo de Dios, titulado Iglesia en México: Memoria y Profecía -- Peregrinos de Esperanza hacia el Centenario de nuestros Mártires, el 13 de noviembre de 2025.

En esa ocasión, la CEM expresó su deseo de honrar “la memoria de los más de 200 mil mártires que entregaron sus vidas defendiendo su fe: Niños, jóvenes, ancianos; campesinos, obreros, profesionistas; sacerdotes, religiosos laicos”.

El Arzobispo de Guadalajara señaló que este año “a nivel provincia de Guadalajara están haciendo un programa que todavía no lo publican, a nivel nacional también, a nivel de la Conferencia del Episcopado”, que se conocerá próximamente.

En ese contexto, el purpurado recordó que no respetar el “derecho fundamental” a la libertad religiosa “fue la causa del levantamiento de la Cristiada".

“La violencia no resuelve, la violencia agrava, la violencia abre heridas que pasa el tiempo y no se sanan”, advirtió.