Mons. Ramón Castro Castro, presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) y Obispo de Cuernavaca, Morelos, hizo un llamado a la conversión de los criminales en el país, advirtiendo que el “dinero fácil” que buscan “quema el corazón”.

En un diálogo con los medios locales Diario de Morelos y 24 Morelos el 30 de diciembre de 2025, antes de comenzar la celebración de la Misa de clausura del Año Jubilar en la Catedral de Cuernavaca, Mons. Castro Castro se dirigió “a los delincuentes, a los hermanos del crimen organizado, que hacen sufrir tanta gente, todo por dinero, un dinero fácil”.

“¿De qué les va a servir? No se van a llevar absolutamente nada”, señaló el prelado mexicano, y añadió: “como siempre he dicho, ese dinero quema los bolsillos, quema el corazón, quema la conciencia”.

Además, continuó, “el dolor, la sangre de tanta gente, hace que tarde o temprano quienes lo causan, caigan en la cuenta de que han hecho muy mal”.

El presidente de la CEM recordó que desde la Iglesia Católica “constantemente estamos llamando al arrepentimiento”, y señaló que los criminales “necesitan caer en la cuenta —y tener un examen de conciencia profundo— que lo que hacen causa tanto mal”.

De acuerdo a un informe del diario mexicano El Universal, que cita información filtrada de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), más de un centenar de grupos criminales, de diversos tamaños, tienen presencia en México. Probablemente los más notables sean los seis que en febrero de 2025 fueron designados como organizaciones terroristas por el Departamento de Estado de Estados Unidos: el Cártel de Sinaloa, el Cártel de Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Noreste, La Nueva Familia Michoacana, Cártel de Golfo, and Cárteles Unidos.

Aunque el 2025 fue el año menos violento en una década en México, según el informe MX: La Guerra en Números, el promedio actual en el país es de 70 homicidios diarios.

La invitación a la conversión “es permanente”

Mons. Castro Castro también destacó el “periodo muy bello de gracia” del Año Santo que concluirá definitivamente el 6 de enero, cuando el Papa León XIV cierre la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro.

Sin embargo, destacó que “se termina un año, pero no con eso se termina ni la misericordia de Dios ni se termina la invitación a la conversión, porque eso es permanente”, subrayando que “seguimos caminando, seguimos siendo peregrinos, y seguimos estando motivados a vivir y profundizar la esperanza”.

El Obispo de Cuernavaca también llamó a la conversión en las familias y a ser “buenos ciudadanos”, para darse cuenta de que cada uno debe poner su “granito de arena para que México sea mejor”.