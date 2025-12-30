El accidente de la línea Z del Tren Interoceánico de México ocurrido el domingo 28 de diciembre dejó un saldo de 13 fallecidos, entre ellos una niña de 6 años y una adolescente de 15. La Iglesia Católica ha manifestado su “solidaridad y cercanía”, así como sus oraciones.

La mañana del 28 de diciembre, según la Secretaría de Marina de México, que tiene a cargo el ferrocarril, un “descarrilamiento de la máquina principal” causó el accidente en la ruta que va de Salina Cruz, Oaxaca, en la costa del océano Pacífico, a Coatzacoalcos, Veracruz, en la costa atlántica de México.

A bordo viajaban 250 pasajeros, de los cuales 98 resultaron heridos y 36 de ellos requirieron atención médica hospitalaria, de acuerdo a las autoridades.

El Tren o Ferrocarril Interoceánico es una de las obras emblema del sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, que precedió a la administración de Claudia Sheinbaum, actual presidenta de México. López Obrador fundó el partido Morena, con el cual tanto él como Sheinbaum llegaron al poder.

Este 30 de diciembre, en conferencia de prensa, Sheinbaum, aseguró que su gobierno va a “estar cerca de las víctimas”.

“El día de ayer ―como saben― me trasladé a Oaxaca”, dijo, indicando que visitó los hospitales donde se atiende a los heridos. “Y después estuve en la funeraria con las personas que lamentablemente perdieron a un familiar”, añadió.

Hoy en Oaxaca estuvimos con algunas de las personas hospitalizadas y con familiares de quienes lamentablemente fallecieron en el accidente del Tren Interoceánico.



Las secretarías de Gobernación, Marina y Bienestar, así como IMSS, IMSS-Bienestar e ISSSTE, atienden a cada… pic.twitter.com/cPujIOUtYk — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) December 30, 2025

Sheinbaum dijo además que “el día de ayer también informé que se les dio un primer apoyo a todos para los gastos de estos días, de 30 mil pesos”, cerca de 1.700 dólares, lo que describió como “un apoyo que se les da de manera inmediata para que no tengan gastos, que no tengan ellos que estar gastando de sus recursos”.

“Pero evidentemente va a haber una reparación integral del daño, si así lo deciden los familiares. Ese es un proceso que viene, primero, de la aseguradora del tren; y después lo que determine la Fiscalía”.

La presidenta de México aseguró que “es muy doloroso lo que ocurrió y lo que debemos hacer es estar cerca siempre, estar presentes y estar cerca de las víctimas”.

“El Señor conceda consuelo, fortaleza y paz”

La Conferencia del Episcopado Mexicano expresó el 28 de diciembre, a través de redes sociales, su “profunda solidaridad y cercanía en la oración ante el lamentable accidente del Tren Interoceánico”.

“Encomendamos a Dios el eterno descanso de las personas fallecidas, pedimos por la pronta recuperación de los heridos y acompañamos con respeto y esperanza a sus familias en este momento de dolor”, añadieron los obispos, reiterando su plegaria para que “el Señor conceda consuelo, fortaleza y paz”.