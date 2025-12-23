Como una respuesta creativa ante una Navidad cada vez más desvinculada de Dios, un grupo de familias católicas en México organizó una caravana navideña para celebrar el nacimiento de Jesús desde la fe y la vida comunitaria.

La iniciativa surgió en “Mulier”, un grupo de oración integrado por mujeres que se reúnen en Zapopan, en el estado de Jalisco, para rezar el Rosario en comunidad.

En entrevista con ACI Prensa, María de Fátima Esponda Sada explicó que la idea nació al constatar que “en muchos espacios, la Navidad se vive cada vez más desconectada de su origen y de su significado más profundo”.

“Fue una tristeza compartida al ver cómo muchas personas, niños incluidos, se están perdiendo de todo el amor, la esperanza y la ternura que significa que Dios haya querido nacer para nosotros”, señaló.

Así, surgió un sentimiento compartido que las impulsó a actuar. Inspiradas en las caravanas propias de carnavales u otras celebraciones populares, las integrantes de “Mulier” decidieron darle un giro evangelizador y proponer una alternativa con un claro sentido cristiano.

El objetivo, explicó Esponda Sada, fue “sembrar una semilla y comenzar una tradición que despierte la ilusión de vivir una vida centrada en Cristo, desde lo sencillo, lo comunitario y lo familiar”.

Describió como “providencial” la organización del evento, ya que según relata, en pocas semanas, personas y empresas se sumaron con diferentes donaciones. “Un regalo lleno de ilusión de una comunidad sedienta de recibir a Jesús”, agregó.

La organizadora explicó que eligieron el formato de caravana por su capacidad de atraer a los menores, pero también porque al realizar un recorrido así, “recuerda el sentido de comunidad de que caminamos atrás de María y José, y como ellos recorrieron en burro, replicarlo nosotros como ‘peregrinos en esta tierra’”.

Para los organizadores, celebrar la Navidad en familia es esencial porque “así quiso nacer Jesús, en el seno de la Sagrada Familia”. Involucrar a niños y jóvenes, dijo “ayuda a redescubrir el verdadero sentido del nacimiento de Cristo y a transmitir la fe de manera viva y concreta”.

Invitan a que en los próximos años se puedan realizar más caravanas de este tipo, ya que, aseguró, “enseñar nuestras creencias y valores de nuestra Iglesia Católica a nuestros hijos vale totalmente la pena”.