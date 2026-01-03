El Papa León XIV nombró como nuevo Obispo de Santísimo Salvador de Bayamo y Manzanillo (Cuba) al P. Osmany Massó Cuesta, tras aceptar la renuncia de Mons. Álvaro Julio Beyra Luarca, de 80 años.

En un comunicado difundido este mediodía (hora de Roma), la Oficina de Prensa de la Santa Sede señala que el P. Osmany Massó Cuesta es parte del clero de la Arquidiócesis de Santiago de Cuba, donde ha sido vicario general y párroco de la parroquia de San Antonio María Claret.

Mons. Álvaro Julio Beyra Luarca gobernó pastoralmente la diócesis desde 2007, y su renuncia ha sido aceptada cinco años después de lo que establece el Código de Derecho Canónico para que los obispos presenten su renuncia al Papa.

Nacido el 18 de diciembre de 1976, el nuevo Obispo de Santísimo Salvador de Bayamo y Manzanillo tiene 49 años. Estudió Filosofía en el Seminario de San Carlos y San Ambrosio en La Habana, y Teología en el Instituto Teológico Salesiano “Cristo Resucitado” —actualmente Instituto Superior Salesiano— en Tlaquepaque, Jalisco (México).

Fue ordenado sacerdote de la Sociedad Salesiana de San Juan Bosco el 25 de julio de 2005, y una década después fue incardinado en la Arquidiócesis de Santiago de Cuba.