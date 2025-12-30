Un total de 17 misioneros fueron asesinados en el mundo durante 2025, el Año Jubilar de la Esperanza. Con estas cifras, el número de misioneros y agentes pastorales que han perdido la vida de manera violenta desde el año 2000 hasta hoy asciende a 626.

La Agencia Fides ha publicado este 30 de diciembre su informe anual, en el que documenta los asesinatos de misioneros y todos los cristianos católicos comprometidos de algún modo en la actividad pastoral, que han muerto de forma violenta.

El reporte incluye sacerdotes, religiosas, seminaristas y laicos que fallecieron a causa de su fe, en contextos frecuentemente marcados por la violencia, la pobreza extrema y las injusticias. En muchos casos, se trata de auténticos testigos del Evangelio que permanecieron fieles a su misión hasta el final, ofreciendo gratuitamente su vida a Cristo.

África vuelve a ser el continente más golpeado, con diez misioneros asesinados: seis sacerdotes, dos seminaristas y dos catequistas. En el continente americano se registraron cuatro muertes —dos sacerdotes y dos religiosas—, mientras que en Asia fueron asesinados un sacerdote y un laico. En Europa, el informe incluye el asesinato de un sacerdote.

Asesinados por su fe en África

En Burkina Faso (África), fueron asesinados los catequistas Mathias Zongo y Christian Tientga, atacados por un grupo de hombres armados cuando se encontraban cerca de la localidad de Bondokuy, mientras viajaban en una motocicleta.

En Nigeria, el sacerdote diocesano Sylvester Okechukwu, párroco de la iglesia de Santa María de Tachira, fue asesinado en el área de gobierno local de Kaura. También en Nigeria murió el seminarista de 21 años Andrew Peter a manos de hombres armados que atacaron tanto la casa parroquial como la iglesia.

El sacerdote Godfrey Chukwuma Oparaekwe, párroco de la iglesia de San Ambrosio en Ubakala, fue asesinado en junio mientras intentaba mediar en una disputa familiar. También el sacerdote Matthew Eya, que fue alcanzado por disparos la noche del 19 de septiembre, y el joven seminarista Emmanuel Alabi, que murió a causa de las heridas sufridas durante su captura.

En Kenia fue asesinado a tiros el sacerdote Alloyce Cheruiyot Bett, después de que unos hombres armados comenzaron a disparar, y una de las balas le alcanzó el cuello, causándole la muerte instantánea. En Sierra Leona, el sacerdote Augustine Dauda Amadu fue asesinado en su casa y el sacerdote y párroco Luka Jomo murió a causa de “la metralla de un proyectil de artillería que lo mató a él y a dos jóvenes”.

En el informe se incluye también a Tobias Chukwujekwu Okonkwo, sacerdote-farmacéutico, asesinado cerca de Ihiala, en Nigeria, la noche del 26 de diciembre de 2024, cuyo asesinato no fue incluido en el reporte del año pasado.

Testigos de la fe en Haití, México y Estados Unidos

En cuanto a América, en Haití, fueron asesinadas Evanette Onezaire y Jeanne Voltaire, religiosas de las Pequeñas Hermanas de Santa Teresa del Niño Jesús, el 31 de marzo en Mirebalais, en el centro de Haití, por miembros de bandas armadas.

En México, el sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada —cuya desaparición había sido denunciada el 4 de octubre en Cocula, estado de Guerrero—, fue hallado muerto el 6 de octubre entre las ciudades de Zumpango y Mezcala.

El sacerdote Arul Carasala, párroco de la iglesia de los Santos Pedro y Pablo en Seneca, ciudad situada en el noreste de Kansas, en Estados Unidos, fue asesinado a tiros el jueves 3 de abril por un hombre mientras se encontraba en su casa parroquial.

Torturados y asesinados por Cristo en Asia

En Myanmar perdió la vida a causa de su fe el sacerdote diocesano Donald Martin, de 44 años, quien se convirtió en el primer sacerdote católico birmano asesinado en el conflicto civil que ensangrienta el país. Su cuerpo sin vida, mutilado y desfigurado por armas blancas, fue hallado el 14 de febrero por algunos feligreses en el complejo de la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, donde era párroco.

En Filipinas, Mark Christian Malaca, docente en la St. Stephen Academy de la ciudad de Laur, de 39 años, fue asesinado el 4 de noviembre a tiros por agresores desconocidos en el pueblo de San Juan, donde residía.

Sacerdote asesinado en Polonia

En cuanto a Europa, la Agencia Fides recuerda el asesinato de Grzegorz Dymek, sacerdote de 58 años, quien fue hallado estrangulado en la casa parroquial el 13 de febrero. El sacerdote ejercía su ministerio en la parroquia de Nuestra Señora de Fátima desde su fundación en 1998.