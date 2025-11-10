Mons. Joseph Spiteri, Nuncio Apostólico en México, alentó a los misioneros en el país a “ser constructores de paz”, usando la “creatividad” y pidiendo la inspiración del Espíritu Santo”.

En la Misa con la que concluyó el XVII Congreso Nacional Misionero, realizado del 6 al 9 de noviembre en la Arquidiócesis de Puebla de los Ángeles, el representante del Papa en México aseguró que es necesario “responder con nuestras acciones de caridad fraterna, de escucha atenta, de acogida de los desamparados, de la denuncia de los atropellos, de la criminalidad, de la búsqueda de los necesitados (...) de la lucha a favor de la justicia, sufriendo con los que sufren, ofreciendo así un rayo de luz, de esperanza”.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

“Hay que ensuciarnos las manos, queridos hermanos y hermanas, para vivir según las palabras de Jesús en el Evangelio, para ser constructores de paz”, dijo.

El ser “discípulos misioneros”, aseguró, “es ciertamente un desafío complejo y constante para todos nosotros, fieles laicos, sacerdotes y personas de vida consagrada”, que “nos recuerda la unción que hemos recibido en nuestro bautismo, cuando la fuerza del Espíritu Santo nos ha hecho entrar en la comunión de la Iglesia, al consagrarnos como miembros vivos del Santo Pueblo de Dios”.

Ante las “dificultades en el mundo de hoy”, señaló, “sólo Jesús, nuestro Señor y Salvador, es capaz de sanar estas heridas nuestras y las de nuestro prójimo. Pero Él quiere actuar a través de nosotros, nosotros que somos sus discípulos, sus discípulos misioneros”.

La homilía del Nuncio Apostólico en México puso punto final a los días de oración, aprendizaje y reflexión en torno a la labor misionera en las distintas diócesis del país, congregadas en el Centro Expositor de Puebla bajo el lema “Discípulos misioneros: peregrinos de esperanza, artesanos de paz”.

Las más leídas 1 2 3 4 5

El evento, según dijo Mons. Víctor Sánchez Espinosa en la Misa del primer día, apuntó a encender nuevamente “nuestros corazones de aquel empeño e ilusión por comunicar la alegría del Evangelio”.

“La Buena Nueva no la podemos guardar sólo para nosotros mismos. Es un regalo que se comparte y se comunica, capaz de transformar la vida de quien lo recibe, pero también de transformar aquel que evangeliza en testigo del resucitado, sembrador de la paz y mensajero de esperanza”, explicaba el 6 de noviembre el prelado anfitrión.

La carta de León XIV para los misioneros mexicanos

El Papa León XIV tuvo un detalle especial para los misioneros mexicanos reunidos en Puebla el fin de semana, al enviar una carta, recordándoles el deber de “llevar a Cristo al corazón de cada persona”.

“¡Hay que estar dispuestos a poner las manos en la masa del mundo! No es suficiente hablar de la harina sin ensuciarnos las manos; hay que tocarla”, les expresó el Santo Padre.

“Así crecerá el Reino, no por fuerza ni por número, sino por la paciencia de quienes, con fe y amor, siguen amasando junto a Dios”, aseguró.

Días de oración y formación

Además de la Misa diaria, espacios de música católica y de adoración eucarística, el congreso tuvo espacios para la formación como las conferencias dictadas por el Dr. Rodrigo Guerra López, secretario del Pontificio Consejo para América Latina, sobre "La misión de hoy a la luz y con la fuerza de la historia"; por el P. Mario Ángel Flores Ramos, rector de la Universidad Lumen Gentium; y por Mons. Héctor Mario Pérez Villarreal, Obispo Auxiliar de México y secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, sobre "Discípulos misioneros peregrinos en el mundo"; entre otros.

También se presentaron los testimonios misioneros del sacerdote comboniano Víctor Alejandro Mejía Domínguez que ha desplegado su ministerio en lugares como Macao y Taiwán; y de la hermana xaveriana Judith Genoveva Rosales Jimérez, misionera en Camerún.

Al concluir el domingo 9 de noviembre, se anunció que la próxima sede del Congreso Nacional Misionero será la Arquidiócesis de Tlalnepantla, cercana a la Ciudad de México, en el Estado de México.