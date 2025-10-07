El cuerpo sin vida del P. Bertoldo Pantaleón Estrada fue hallado este 6 de octubre. El sacerdote mexicano había sido reportado como desaparecido el sábado 4 en el estado de Guerrero.

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) y la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa confirmaron que, de acuerdo a las autoridades, los restos del sacerdote fueron hallados alrededor de las 14:00 horas (hora local). El P. Pantaleón Estrada era párroco en la localidad del Mezcala, ubicada al sureste del país.

Hasta el momento no se tienen detalles de las causas de la muerte. La Fiscalía del Estado de Guerrero informó que ha iniciado una investigación para “esclarecer lo ocurrido”.

Perdón a los implicados

A través de un comunicado, el Obispo de Chilpancingo-Chilapa, Mons. José de Jesús González Hernández, pidió a las autoridades que “nos ayuden a deslindar responsabilidades a los implicados en ese lamentable suceso”.

A la vez, manifestó que “como obispo, y en nombre de toda la comunidad diocesana, otorgo el perdón por estos actos a los directamente implicados, dejando a Dios la impartición de justicia.”

Mons. González Hernández también hizo “un llamado a la conversión de nuestros corazones” y le pidió a Dios que toda la población pueda continuar “caminando en la ruta de la paz y a favor de la vida”.

Violencia contra la Iglesia Católica

Por su parte, en su comunicado, los obispos mexicanos agradecieron a Dios “por el ministerio sacerdotal del padre Bertoldo, por su entrega generosa al servicio del Evangelio y de la Iglesia, especialmente entre las comunidades que le fueron encomendadas”.

Asimismo, lamentaron que los hechos de violencia nuevamente enluten “nuestra comunidad católica”.

Este hecho ocurre a casi un año de la muerte del P. Marcelo Pérez, de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, asesinado luego de celebrar una Misa y cuando se disponía a continuar con sus labores pastorales.

De acuerdo con el Centro Católico Multimedial (CCM), que lleva el recuento de agresiones contra el clero, desde 1990 han sido asesinados un cardenal y alrededor de 60 sacerdotes. Sólo desde 2018, el organismo recuenta que se han registrado 12 asesinatos de sacerdotes, además de 14 presbíteros y obispos agredidos, un promedio semanal de 26 templos atacados, profanados o asaltados, y cerca de 900 casos de extorsiones y amenazas de muerte contra miembros de la Iglesia Católica.

Ante esta situación, la CEM exigió a las autoridades del Estado y de la Federación “una investigación pronta, exhaustiva y transparente que permita el esclarecimiento de este crimen y el justo castigo a los responsables”.

“Como pastores del Pueblo de Dios, elevamos nuestra voz para recordar a todos que ninguna forma de violencia puede tener cabida en una sociedad que honra la vida y busca el bien, la verdad y la paz para todos sus ciudadanos”, señaló el Episcopado.

Finalmente, los obispos concluyeron su mensaje suplicando a Cristo Buen Pastor que “reciba a nuestro hermano en su Reino y le conceda participar del gozo eterno prometido a sus servidores fieles”.