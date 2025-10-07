El cuerpo sin vida del P. Bertoldo Pantaleón Estrada fue hallado este 6 de octubre. El sacerdote mexicano había sido reportado como desaparecido el sábado 4 en el estado de Guerrero.
La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) y la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa confirmaron que, de acuerdo a las autoridades, los restos del sacerdote fueron hallados alrededor de las 14:00 horas (hora local). El P. Pantaleón Estrada era párroco en la localidad del Mezcala, ubicada al sureste del país.
Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram
Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy:
Hasta el momento no se tienen detalles de las causas de la muerte. La Fiscalía del Estado de Guerrero informó que ha iniciado una investigación para “esclarecer lo ocurrido”.
Perdón a los implicados
A través de un comunicado, el Obispo de Chilpancingo-Chilapa, Mons. José de Jesús González Hernández, pidió a las autoridades que “nos ayuden a deslindar responsabilidades a los implicados en ese lamentable suceso”.
A la vez, manifestó que “como obispo, y en nombre de toda la comunidad diocesana, otorgo el perdón por estos actos a los directamente implicados, dejando a Dios la impartición de justicia.”
Mons. González Hernández también hizo “un llamado a la conversión de nuestros corazones” y le pidió a Dios que toda la población pueda continuar “caminando en la ruta de la paz y a favor de la vida”.
Violencia contra la Iglesia Católica
Por su parte, en su comunicado, los obispos mexicanos agradecieron a Dios “por el ministerio sacerdotal del padre Bertoldo, por su entrega generosa al servicio del Evangelio y de la Iglesia, especialmente entre las comunidades que le fueron encomendadas”.
Asimismo, lamentaron que los hechos de violencia nuevamente enluten “nuestra comunidad católica”.
Este hecho ocurre a casi un año de la muerte del P. Marcelo Pérez, de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, asesinado luego de celebrar una Misa y cuando se disponía a continuar con sus labores pastorales.
De acuerdo con el Centro Católico Multimedial (CCM), que lleva el recuento de agresiones contra el clero, desde 1990 han sido asesinados un cardenal y alrededor de 60 sacerdotes. Sólo desde 2018, el organismo recuenta que se han registrado 12 asesinatos de sacerdotes, además de 14 presbíteros y obispos agredidos, un promedio semanal de 26 templos atacados, profanados o asaltados, y cerca de 900 casos de extorsiones y amenazas de muerte contra miembros de la Iglesia Católica.
Ante esta situación, la CEM exigió a las autoridades del Estado y de la Federación “una investigación pronta, exhaustiva y transparente que permita el esclarecimiento de este crimen y el justo castigo a los responsables”.
“Como pastores del Pueblo de Dios, elevamos nuestra voz para recordar a todos que ninguna forma de violencia puede tener cabida en una sociedad que honra la vida y busca el bien, la verdad y la paz para todos sus ciudadanos”, señaló el Episcopado.
Finalmente, los obispos concluyeron su mensaje suplicando a Cristo Buen Pastor que “reciba a nuestro hermano en su Reino y le conceda participar del gozo eterno prometido a sus servidores fieles”.