La Diócesis de Chilpancingo-Chilapa en Guerrero (México), denunció la desaparición del P. Bertoldo Pantaleón Estrada, de 58 años, quien fue visto por última vez el sábado 4 de octubre.

En un comunicado fechado el 5 de octubre, Mons. José de Jesús González Hernández pidió a la comunidad católica tener “la caridad de rezar por la pronta localización” del sacerdote, quien ejerce su ministerio en la parroquia de San Cristóbal, en la localidad de Mezcala, municipio de Eduardo Neri.

Asimismo, exhortó al presbiterio a elevar oraciones en todas las comunidades parroquiales “para que sea respetada la integridad de su persona y sea localizado con bien”.

Ante el “momento tan delicado que estamos viviendo”, Mons. González Hernández hizo un llamado a la población en general a “evitar las especulaciones y mantener un espíritu optimista en medio de la adversidad”.

De acuerdo con la descripción proporcionada por las autoridades, el P. Pantaleón Estrada, años, vestía una camisa estilo guayabera color azul rey con franjas blancas verticales, pantalón oscuro y huaraches, cuando fue visto por última vez en el municipio de Azcala, al que había ido a celebrar Misa.

Por su parte, la parroquia de San Cristóbal en Mezcala informó que ya se notificó a las autoridades municipales y estatales sobre el caso, y que ya se inició una carpeta de investigación para dar con el paradero del sacerdote.

Tanto la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), como la diócesis de todo el país, se han unido en oración por su pronta localización.