El Papa León XIV pidió una tregua por Navidad, un día de paz en todo el mundo, en declaraciones a los periodistas que lo esperaban a la salida de la villa papal de Castel Gandolfo este martes por la noche.

“Realmente de las cosas que me causan mucha tristeza en estos días es el hecho que aparentemente Rusia ha rechazado el pedido de una tregua de Navidad”, dijo el Papa León a los periodistas.

“Hago nuevamente este pedido a todas las personas de buena voluntad: respetar al menos en la fiesta del nacimiento del Salvador un día de paz. Ojalá nos escuchen y sean 24 horas, un día de paz en todo el mundo”, alentó el Papa.

Sobre la situación en Tierra Santa, León XIV recordó que en estos días el Patriarca Latino de Jerusalén, el Cardenal Pierbattista Pizzaballa, hizo una “bellísima visita” por Navidad a Gaza.

El Santo Padre contó también que estuvo en contacto con el párroco de la única parroquia de Gaza, el P. Gabriel Romanelli: “Están buscando celebrar una fiesta en medio de una situación todavía muy precaria. Esperamos que siga adelante el acuerdo por la paz”, dijo el Pontífice.

Pizzaballa llegó a Gaza el viernes 19 de diciembre y el domingo 21 celebró una Misa adelantada por Navidad. Su visita, según el patriarcado, busca expresar su compromiso "de acompañar a sus fieles con esperanza, solidaridad y oración”, además de marcar el inicio de las celebraciones navideñas en una comunidad “que ha vivido y sigue viviendo tiempos oscuros y momentos difíciles”.

Este martes el Papa León también respondió a una pregunta de Rudolf Gehrig de EWTN News y compartió que en noviembre, cuando se encontró con el gobernador de Illinois, JB Pritzker en el Vaticano, lo alentó a vetar una ley sobre suicidio asistido, dejando clara su oposición al proyecto.