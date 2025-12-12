El Papa León XIV ha respondido a la carta de un psicólogo italiano en la que reflexiona sobre el significado de la Navidad, una ocasión para saciar la sed que los jóvenes tienen de Cristo y hacer frente a la fatiga de cotidianidad.

Para Antonio, un psicólogo de 40 años de la provincia de Salerno, su trabajo no es sólo una profesión, sino también una vocación. Así se lo explicó al Santo Padre en una sincera carta publicada en la revista Piazza San Pietro ante la llegada de la Navidad.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

El italiano reflexiona en la misiva sobre el “cansancio existencial” que ve en los adolescentes y jóvenes a los que atiende, manifestada muchas veces “en una búsqueda febril de ser reconocidos”. Sin embargo, afirma que en ellos ha sabido reconocer “la infinidad de Dios”.

Para Antonio, la Navidad es sobre todo “hogar, buscar la belleza, la luz, retomar el aliento” ante los rostros cansados y el “ritmo antinatural y deshumano que hace que jóvenes y adultos estén siempre cansados y nunca saciados”.

Asegura con esperanza que en situaciones dramáticas “el amor salva siempre” y que la Navidad “puede enseñarnos a atravesar el corazón de todos y de cada uno”.

En su respuesta el Papa León XIV coincide con el psicólogo sobre la necesidad de encontrar a Cristo que tienen los jóvenes, lo que puede reforzarse con la “simplicidad y la alegría” del testimonio.

Las más leídas 1 2 3 4 5

El Papa anima al italiano a no cansarse nunca de ser luz durante esta Navidad, evitando el “shopping dopante” que no busca la verdad y la belleza, que es el nacimiento de Jesús, quien puede inspirarnos “en su pequeñez, humildad y solidaridad”.

Para el Santo Padre, el regalo “más bello” es acoger la pobreza, y por eso exhorta al italiano a invitar a la cena de Navidad a una familia con necesidades o a una persona que está atravesando alguna dificultad en soledad.

El Papa León XIV anima también a escuchar “el grito de los pobres” no solamente en Navidad, y propone el ejemplo de San John Henry Newman, Doctor de la Iglesia, para ser luz y orientación para los jóvenes y transformar cada realidad educativa en escuelas de diálogo y de paz.