Mons. Andrés Carrascosa Coso, hasta ahora Nuncio Apostólico en Ecuador, ha sido nombrado por el Papa León XIV como nuevo Nuncio en Portugal. En su despedida, el prelado pide que no le den regalos, sino que ayuden a los necesitados.

“Ruego encarecidamente que no me hagan regalos. Mi alegría – y la del mismo Dios - será si dedican esa cantidad a ayudar a alguien que a su alrededor esté en necesidad, sin que su mano izquierda sepa lo que hace la derecha”, señala el arzobispo español en una carta que ha publicado este 11 de diciembre.

El nuncio también señala que debe partir en breve y tiene mucho trabajo por terminar, por lo que pide que lo comprendan y disculpen si no puede aceptar “despedidas y saludos. Solamente presidiré una Misa de acción de gracias en la Catedral de Quito el lunes 15, a las 6:p.m. Allí están invitados todos y espero saludar a cada uno”.

El arzobispo, que llegó a Ecuador procedente de Panamá hace más de ocho años, durante el pontificado del Papa Francisco, señala también que “hoy se concluye esta etapa de mi vida en una tierra que he tratado de conocer a fondo y donde me he sentido amado profundamente. Puedo decir con honestidad que no he ahorrado esfuerzos en el servicio al país y a la Iglesia”.

Tras recordar que en estos años en Ecuador pudo colaborar con el nombramiento de 30 obispos, Mons. Carrascosa afirma que llevará a Ecuador en el corazón y rezará por esa nación, al tiempo que pide también oraciones por él.

“Ustedes son un pueblo muy querido y no es sencillo levantar el ancla para surcar otros mares”, concluye.

Mons. Andrés Carrascosa Coso nació en España en 1955 y fue ordenado sacerdote en 1980. Es doctor en Derecho Canónico y licenciado en Teología Bíblica.

Se unió al servicio diplomático de la Santa Sede en 1985 y ha servido en las representaciones pontificas de Liberia, Dinamarca, en la Oficina de la ONU en Ginebra, Brasil, Canadá y en el Consejo para los Asuntos Públicos de la Iglesia de la Secretaría de Estado del Vaticano. Ha sido también consejero de la Nunciatura Apostólica en Canadá.

En marzo de 2004 fue nombrado por el Papa Juan Pablo II representante de la Santa Sede en la República del Congo. Más adelante, en marzo de 2009 fue nombrado como nuevo Nuncio Apostólico en Panamá, cargo en el que sirvió hasta junio de 2017, cuando fue nombrado Nuncio Apostólico en Ecuador.