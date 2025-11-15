¿Cómo puedo amar sin miedo?, ¿Cómo puedo construir relaciones duraderas en tiempos acelerados?, ¿Qué lugar tiene Dios en mi búsqueda de felicidad y amor?, son sólo algunas de las preguntas a las que responderá en Ecuador Christopher West, uno de los más influyentes expertos en la teología del cuerpo de San Juan Pablo II.

West, nacido en Estados Unidos en 1969, es un conferencista internacional con más de 15 libros publicados, que estará en la Parroquia Santa Teresita, en Guayaquil, el miércoles 3 de diciembre en un evento titulado Hechos para más con Christopher West, que comenzará a las 18:30 (hora local).

María Verónica Vernaza, portavoz del evento, dijo a ACI Prensa que “Christopher West es una persona que tiene muchos conocimientos de la teología del cuerpo, fue uno de los primeros exponentes de estas enseñanzas, tiene mucho bagaje y lo sabe transmitir”.

West, que ya ha estado en Colombia y Brasil, y que por primera vez visitará Ecuador, utiliza la música y el cine para exponer el tema y crear analogías que permiten entender algunos conceptos, que pueden ser densos, de manera sencilla. “Así va a hacer llegar el mensaje de un modo mucho más profundo”, resalta la portavoz.

¿Qué es la Teología del Cuerpo?

La teología del cuerpo es el conjunto de catequesis que San Juan Pablo II pronunció durante las audiencias generales de los miércoles entre 1979 y 1984, como una respuesta a las consecuencias que ha causado la revolución sexual de finales de la década de 1960.

El P. Raniero Marincioni, Párroco de Santa Teresita, comentó a ACI Prensa que, cuando San Juan Pablo II ofreció sus catequesis de la teología del cuerpo “sorprendió al mundo porque fue algo emblemático, algo que no se esperaba, pero era algo que el Papa Wojtyla llevaba muy dentro del corazón”.

Con ella, continuó, el Santo Padre mostraba que el cuerpo también “orienta al hombre a Dios”, especialmente hoy que “el dogma de la Encarnación, que es esencial a nuestra fe, está siendo cuestionado por el ‘dogma’ de lo virtual”, entonces toca entender “que la sexualidad es un regalo de Dios que no puede ser separada del alma y que va inscrita en la dignidad de la persona humana, que es un todo”.

El otro no es un objeto, sino alguien que merece ser amado

Vernaza dijo también a ACI Prensa que es necesario profundizar aún más “en estas enseñanzas tan maravillosas de San Juan Pablo II” porque “nos ayudan a ver al otro no como un objeto sino como una persona capaz de amar y ser amada”.

“Juan Pablo II nos lleva al principio, al origen de la raza humana donde el ser humano era la cosa más hermosa creada por Dios. Dios hizo al ser humano muy bueno”, era como “la cerecita del pastel” de la creación, precisa la experta.

Con estas enseñanzas, continuó la vocera, se puede hacer frente a la “problemática” de los jóvenes que viven pegados al celular, que puede ser un camino hacia “muchos peligros a la mano” como la pornografía “y los padres de familia todavía no se han dado cuenta”.

Con las catequesis del santo Papa polaco, también se puede animar a los jóvenes a socializar mejor, a no ser solitarios con el celular y a recordar que “necesitamos a los demás”.

¿Quién es Christopher West?

Christopher West es un teólogo católico, autor y conferencista internacional, reconocido por ser uno de los principales difusores de la teología del cuerpo de San Juan Pablo II.

Estudió en el John Paul II Institute for Studies on Marriage and Family en Washington D.C.), y tiene un doctorado honoris causa en teología por la Pontifex University.

Dirige el Theology of the Body Institute, con sede en Pensilvania, dedicado a formar personas en la antropología cristiana del cuerpo, la sexualidad y el amor humano.

El P. Marincioni resaltó que el aporte de West, casado y con cinco hijos, surge con una experiencia personal dramática, “que lo lleva a preguntarle a Dios ¿y esto qué es? Y descubre en San Juan Pablo II, en la teología del cuerpo, un tesoro. Y lo estudia con su mentalidad americana y muy ordenada” para ofrecer una enseñanza “muy práctica, muy didáctico y muy actual”.

El sacerdote precisa que con la teología del cuerpo “no lo satanizamos ni tampoco caemos en su idolatría, sino que se ofrece una lectura teológica, desde la Biblia, que engrandece lo que somos. Christopher Weiss es el mejor que lo ha explicado hasta ahora”.

