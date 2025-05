El Opus Dei ha lanzado un libro electrónico gratuito que reúne las 129 catequesis que San Juan Pablo II pronunció sobre la Teología del Cuerpo, un ciclo de enseñanzas que muchos consideran una revolución en la manera de entender al ser humano y su vocación al amor.

El Papa polaco dio a conocer esta profunda reflexión entre 1979 y 1984 a partir del relato bíblico de la creación del hombre y la mujer, abordando preguntas esenciales: ¿qué significa que somos seres sexuados?, ¿cómo se relaciona esto con el plan eterno de Dios?, ¿qué tiene que ver con la felicidad a la que estamos llamados?

Crédito: Opus Dei

Una nueva antropología: la sexualidad como clave de la vocación al amor

En una entrevista con el Opus Dei, el teólogo español Juan José Pérez-Soba —experto en Teología del Cuerpo y traductor de la primera edición en español de las catequesis— afirmó que “Juan Pablo II propuso una nueva antropología”.

“En estas catequesis hay un elemento identitario: la sexualidad, no como algo secundario, sino como algo interno, esencial, que tiene que ver con la vocación al amor. Detrás de esto hay una nueva manera de entender al hombre. Lo que el Papa destaca es la necesidad de que el hombre se encuentre a sí mismo para poder responder a su propia vocación”, indicó Pérez-Soba, profesor en la Pontificia Universidad Lateranense y el Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo I.

“Que nos haya creado hombre y mujer no implica que Dios sea sexuado, sino que, mediante la sexualidad, el hombre puede aprender a amar, y ese aprendizaje es lo que le permite comprender a Dios”, continuó.

Paternidad, castidad y plenitud: claves para comprender la propuesta del Papa

El experto recordó que para San Juan Pablo II una de las grandes crisis del hombre contemporáneo “es que ha perdido su identidad”. Advirtió que “el rechazo actual de la paternidad como si fuera algo opresivo es un problema que genera una debilidad interior”.

Lejos de una visión moralizante o restrictiva, Juan Pablo II comprendió la sexualidad como un bien. “Define la castidad no como represión, sino como plenitud del amor”, apunta el teólogo. “La moral no es limitación, sino un camino de plenitud. No tiene que ver con alguien que me dice qué debo hacer, sino con responder a mi propia identidad”.

Este enfoque, profundamente cristiano, se opone tanto al puritanismo como al relativismo. “La santidad no es para superhombres, sino para quienes dejan actuar a Dios en su vida”, añade.

Las catequesis no están dirigidas sólo a casados. “Hablan de la vocación al amor, que se puede vivir también en la virginidad o en el celibato”, señala Pérez-Soba. Al mismo tiempo, reivindican la grandeza del matrimonio como verdadera vocación cristiana: “Hoy se habla con más naturalidad del matrimonio como vocación, pero hace 100 años era algo extraño”.

Con esta nueva edición digital, se ofrece una oportunidad para redescubrir estas enseñanzas tanto para jóvenes como para matrimonios, para religiosos como para laicos.

