Una nueva edición del seminario virtual “¿Cuerpo, sexo y Dios?”, del Instituto Juntos por la Vida (JUVID), apunta a profundizar en el sentido del cuerpo y la sexualidad “a la luz de la doctrina de la Iglesia”.

En un comunicado compartido con ACI Prensa, JUVID —institución con más de una década de experiencia en la promoción de la cultura de la vida— señaló que este seminario busca responder a preguntas como: “¿De dónde venimos, hacia dónde vamos y qué tiene que ver todo esto con mi cuerpo?, ¿cómo el cuerpo y la sexualidad revelan el misterio de Dios para cada hombre y mujer?, ¿cómo el cuerpo tiene impregnado el llamado, por tanto, la verdad de toda nuestra humanidad?”.

El curso consta de tres sesiones de dos horas, que se realizarán los días jueves 28 de agosto, 4 y 11 de septiembre, desde las 7:30 p.m. (hora de Guatemala y Ciudad de México). Las clases se realizarán en vivo a través de la plataforma Zoom, pero quedarán grabadas para que puedan ser vistas en otros horarios.

Para JUVID, “abordar estos dilemas fundamentales a la luz de Cristo y del Evangelio se vuelven, hoy más que nunca, necesarios”, pues “las realidades que más aquejan a nuestra sociedad y que se han vuelto el punto de la batalla cultural que estamos atravesando (aborto, anticoncepción, ideología de género, pornografía, abuso sexual, el matrimonio, etc.) encuentra su respuesta última en el entendimiento de la sexualidad humana desde sus raíces más profundas según el plan de Dios”.

El seminario tiene un costo de inscripción de 40 dólares.

Para más información, puede ingresar al sitio web de JUVID o a su perfil de Instagram.

