Unas 30 organizaciones provida y profamilia en Ecuador rechazaron el “Protocolo de acompañamiento a niñas, niños y adolescentes para el reconocimiento de la identidad de género en la comunidad educativa”, emitido recientemente por el Ministerio de Educación, en cumplimiento de una sentencia de la Corte Constitucional.

A través de un comunicado conjunto difundido en redes sociales con el lema #NOalProtocoloNiñezTrans, los colectivos denunciaron que el documento “se impone por encima de los padres de familia y su derecho a una educación libre de ideologías”.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

“El protocolo atenta contra la familia, núcleo fundamental de la sociedad, ya que trastoca los derechos de los padres de familia a ofrecer a sus hijos una educación libre de ideologías y adoctrinamiento”, señala el pronunciamiento.

El Ministerio de Educación emitió el protocolo a fines de octubre en cumplimiento de la sentencia 95-18-EP/24 de la Corte Constitucional, que se originó tras un caso de discriminación contra una niña “trans” en Salinas.

El Gobierno asegura que el documento es un instrumento “técnico, pedagógico y humanista” que busca prevenir la discriminación y “garantizar el respeto al nombre social” de los estudiantes. Según el Ministerio de Educación, “no promueve la ideología de género” y “no alienta decisiones irreversibles”.

Sin embargo, las organizaciones acusaron a la Corte Constitucional de actuar como “una corte activista que somete a las entidades públicas a tergiversar los valores familiares amparados en la Constitución del Ecuador”.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Asimismo, advirtieron que el texto “desprotege a nuestros hijos dentro del ámbito educativo, fomentando la censura a quienes no deseen prestarse a esta narrativa”.

El comunicado denuncia que el protocolo: distorsiona la terminología que protege la identidad y desarrollo emocional de los menores; censura la voz de los padres; impone sanciones a los alumnos que no utilicen el lenguaje de “autopercepción” de sus compañeros; y abre la puerta al adoctrinamiento, mediante campañas de “sensibilización”.

“Terribles amenazas impone este protocolo, generalizando una excepción y normalizando el adoctrinamiento transexual en menores de edad dentro del ámbito educativo”, alertaron las organizaciones.

Finalmente, exigieron al Gobierno que el Presidente “cumpla su compromiso de marzo pasado y invalide el protocolo emitido”; y “que el Ministerio de Educación lo deje sin efecto y redacte uno nuevo, incluyendo la participación de los padres de familia”.

También llamaron a los padres de familia a levantar su voz “contra este ataque a la patria potestad”.

“Una intrusión jurídica que invade el hogar”

En declaraciones a ACI Prensa, Martha Cecilia Villafuerte, fundadora y directora nacional de Familia Ecuador, una de las organizaciones firmantes del comunicado, calificó el protocolo como una “intrusión jurídica” que vulnera el derecho de los padres sobre la educación de sus hijos.

“El Estado, al emitir este protocolo, está directa o indirectamente diciéndoles a los padres cómo criar a sus hijos y qué tipo de educación deben aceptar para ellos. A través de estas herramientas jurídicas, manipuladas por sentencias de la Corte Constitucional, se está tentando y trastocando lo más sagrado que tenemos en el hogar: nuestros hijos”, señaló Villafuerte.

Según la líder provida, el documento “invade inconstitucionalmente el ámbito educativo y desconoce el derecho de los padres”.

Villafuerte advirtió que la medida tiene un impacto muy grave en el rol de los padres de familia. “Por defender el derecho de una minoría, se está trastocando el derecho de una gran mayoría. Se está generalizando una excepción y convirtiéndola en una imposición para todo el sistema educativo”, explicó.

“Este protocolo censura e impone una aceptación forzada. Si un padre con principios cristianos no quiere que su hijo reciba esta narrativa, no podrá oponerse. La única opción que le quedará será retirar a su hijo del colegio y optar por la educación en casa”, añadió.

“Sí promueve ideologías y adoctrinamiento”

Pese a que el Gobierno afirma que el protocolo “no promueve ideologías de género ni agendas doctrinarias”, Villafuerte lo desmintió tajantemente.

“Se obliga al sistema educativo a aplicar procesos de ‘acompañamiento’ y ‘sensibilización’ sobre los cuales no hay contenido público ni autorización de los padres. Se imponen contenidos ideológicos sin consentimiento, sin información previa, sin socialización y sin retroalimentación”, denunció.

La directora de Familia Ecuador advirtió que este tipo de políticas “ya se ha visto en otros países, donde se sobrepasa la patria potestad y se margina a los padres precisamente porque las autoridades saben que la mayoría de familias conservadoras rechazarían estos contenidos, sean los colegios laicos o religiosos”.

“Anularlo es posible, urgente y necesario”

Villafuerte sostuvo que la sociedad civil exige que el protocolo sea anulado de inmediato. “Es posible, necesario y obligatorio. No se trata de una ley ni de un proyecto de ley, sino de una resolución ministerial. Del mismo modo que la ministra lo firmó, puede anularlo y emitir uno nuevo”, explicó.

“Esta es la petición de toda la sociedad civil, que se ha manifestado desde diferentes plataformas y medios rechazando este protocolo. No esperamos simples modificaciones: pedimos un cambio radical, un borrón y cuenta nueva”, concluyó.



