El reconocido cantautor mexicano Alexander Acha, ganador del Grammy Latino 2009 a Mejor Nuevo Artista, se suma este año a “Adviento 2025: Encuentra la Calma”, el reto espiritual de la aplicación católica Hallow que busca ayudar a los fieles a prepararse para la Navidad a través de meditaciones y reflexiones diarias.

En diálogo con EWTN Noticias, Acha destacó el valor de esta iniciativa, en la que participa por tercera vez. “Creo que es un proyecto inspirado por Dios, clave para acercar a muchos jóvenes a la fe”, afirmó.

Añadió que la app ofrece una vía concreta para encontrarse con el Señor en medio del ritmo acelerado de la vida moderna: “Necesitamos nuevas maneras de poder rezar… y escuchar estas meditaciones es un bálsamo para el alma”.

El cantautor compartió que en esta edición de Adviento le correspondió reflexionar sobre temas como el descanso dominical y la contemplación. “Si Dios descansó, ¿quiénes somos nosotros para no descansar? El Adviento es ir frenando el tren para recibir el nacimiento del Señor en nuestras vidas?”, expresó al referirse a la importancia de detenerse y recuperar el sentido del domingo como día de encuentro con Dios.

Uno de los elementos más significativos para él es vivir esta experiencia junto a su padre, el reconocido cantante Emmanuel, quien también participa del reto. “Esto es prueba de que Dios está vivo… Él ha ido sanando cada corazón de mi familia”, señaló.

Contó que, cuando visita México, se queda en casa de sus padres, donde comparten la Misa, el rezo del rosario y conversaciones de fe. “No es una pose. Lo hacemos con gusto, porque la fe nos cambió la vida”, aseguró.

Para descargar el app Hallow ingrese AQUÍ.

Su vida artística y de fe

Consultado sobre cómo integra este camino espiritual con su vida artística, Hacha señaló que para él no existe separación entre fe y música. “Una persona no puede dividirse en muchas personas, eres uno solo… hago oración todos los días y le pido a Dios sabiduría para ser honesto en mi trabajo y en mi vida”, dijo.

Recordó que desde el inicio decidió no limitarse a un solo género: “No quiero que me metan en un cajón… de mi corazón nacen muchas inspiraciones”. Por eso, su discografía incluye desde canciones románticas y familiares hasta temas dedicados a la Virgen María o a Cristo.

El artista aseguró que la libertad creativa y la fe conviven naturalmente en su interior. “Hoy en día se ha abierto mucho el mercado y me siento más libre para hablar de Dios cuando nace del corazón”, comentó. Mientras prepara nuevas canciones de amor humano, también trabaja en música que aborda el perdón y la misericordia divina.

¡Súmense al reto de Hallow!

Finalmente, Acha dirigió un mensaje a quienes aún no se han animado a sumarse al reto de Hallow: “Que lo intenten. Es un bálsamo para el alma… cada vez que uno percibe el amor de Dios, el alma se sana y se vivifica”. Subrayó que conectar con Dios devuelve la fuerza para la vida diaria: “Estamos llamados a vivir inspirados. Uno no puede vivir sin inspiración”.

Antes de despedirse, animó a los fieles a descargar la app y unirse al recorrido espiritual: “Dense la oportunidad de enchufarse a la fuente de la vida y volver a recibir fuerzas para salir cada día a luchar”. Y concluyó: “Nos vemos en el reto de Adviento en Hallow. Que Dios los bendiga”.

