El Papa León XIV ha propuesto a los jóvenes de la Acción Católica italiana que cumplan un gesto sencillo como el mejor regalo de esta Navidad: hacer las paces.

“Antes de la santa noche de Navidad, piensen en una persona con la que hacer las paces”, exhortó el Pontífice al recibir en la sala del Consistorio del Palacio Apostólico del Vaticano a algunos de los miembros de esta organización, fundada en 1868, que se ha consolidado como una de las principales realidades laicales de la Iglesia en Italia.

"Un regalo más valioso que los que se pueden comprar en las tiendas"

“Será un regalo más valioso que los que se pueden comprar en las tiendas, porque la paz es un don que se encuentra, de verdad, sólo en el corazón”, añadió.

Asimismo, consideró que hacer las paces es la “acción católica por excelencia”, porque es “el gesto que nos convierte en testigos de Jesús, el Redentor del mundo”.

De este modo, León XIV dejó claro que la paz “no es sólo ausencia de guerras” sino ante todo “una amistad entre los pueblos fundada en la justicia”. “Todos deseamos esta paz para las naciones heridas por los conflictos, pero recordemos que la concordia y el respeto comienzan en nuestras relaciones cotidianas, en los gestos y en las palabras que intercambiamos en casa, en la parroquia, con los compañeros de escuela y de deporte”, aseveró.

El Papa saluda a una niña en silla de ruedas durante la audiencia. Crédito: Vatican Media

Los cristianos, llamados “a ser mejores cada día”

El Pontífice les pidió también que cuando recen ante el belén “pidan poder ser como aquellos ángeles que anuncian la gloria de Dios y la paz a los hombres”. Esta paz, continuó, es el “compromiso de toda persona de buena voluntad, y especialmente de nosotros los cristianos, que estamos llamados no solo a ser buenos, sino a ser mejores cada día”.

León XIV les invitó así a “llegar a ser santos” y puso el ejemplo de los dos jóvenes italianos: Pier Giorgio Frassati —que formó parte de la Acción Católica— y Carlo Acutis, a los que canonizó juntos el 7 de septiembre.

“Los animo a imitar su pasión por el Evangelio y sus obras, siempre animadas por la caridad. Actuando como ellos, su anuncio de paz será luminoso, porque en compañía de Jesús serán verdaderamente libres y felices, dispuestos a tender la mano al prójimo, especialmente a quien se encuentra en dificultad”, insistió.

Acción Católica italiana cuenta con más de 229.000 socios y está presente en alrededor de 5.000 parroquias en casi todas las diócesis del país.



