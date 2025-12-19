Ahora que el Vaticano ha anunciado que el Arzobispo electo Ronald Hicks sucederá al Cardenal Timothy Dolan como Arzobispo de Nueva York, ¿qué sigue para el cardenal?

“Siempre seguiré trabajando”, dijo Dolan al P. Dave Dwyer, sacerdote paulino, director ejecutivo de Busted Halo Ministries y copresentador de “Conversation with Cardinal Dolan”, durante una conversación sobre sus planes de jubilación a principios de este año.

“Para un sacerdote, la vida es su trabajo”, afirmó, indicando que espera seguir predicando retiros —algo que, dijo, le encanta— y enseñando.

“Pero ya no tendré un cargo. No tendré responsabilidades administrativas. ¡Yupi!”, bromeó Dolan.

El cardenal dijo que espera con ilusión tener “más opciones, en lugar de despertarse por la mañana y que me entreguen una agenda”.

“¿Debería leer? ¿Debería dar un paseo más largo de lo habitual? ¿Debería pasar más tiempo en mi oración?”, reflexionó.

Dolan dijo que sus hermanos obispos le dijeron hace años que se “asegurara de tener hobbies en los que pudiera ocuparse en un día libre”, y que ese consejo le ha ayudado y seguirá ayudándole en la jubilación.

El cardenal le dijo a Dwyer que, haga lo que haga, tendrá que pedir permiso a su sucesor. “Seré uno de sus sacerdotes”, dijo Dolan, riendo. “Le pediré: ‘Excelencia, ¿estaría bien si yo…?’”.

Además, en una entrevista con Maria Bartiromo en Fox Business esta semana, Dolan reveló que ha recibido solicitudes para enseñar en universidades, escribir un libro y ayudar con un documental sobre la Iglesia católica en Estados Unidos.

“Voy a valorar la oportunidad de fijar mi propio horario”, afirmó Dolan, quien ha estado al frente de la Arquidiócesis de Nueva York desde 2009.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA .