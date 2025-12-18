El Papa León XIV ha nombrado al obispo Ronald Hicks, de la Diócesis de Joliet, Illinois (Estados Unidos), como nuevo Arzobispo de Nueva York, el nombramiento episcopal estadounidense más trascendental del pontificado de León XIV hasta la fecha, según anunció el Vaticano el jueves.

El nombramiento fue reportado inicialmente por el medio español Religión Digital el 15 de diciembre y confirmado independientemente por EWTN News el 17 de diciembre.

Noticia en desarrollo.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.

