El Papa León XIV ha elegido a Mons. Ronald Hicks, Obispo de la Diócesis de Joliet, Illinois, para ser el próximo arzobispo de Nueva York, el nombramiento episcopal más importante de su pontificado para Estados Unidos.

El nombramiento fue confirmado por EWTN News con dos fuentes independientes con conocimiento directo del nombramiento.

Hicks, de 58 años, sucederá al Cardenal Timothy Dolan, quien ha dirigido desde 2009 a Nueva York, la segunda arquidiócesis más grande de Estados Unidos por población, con 2,5 millones de católicos.

La elección de Hicks para una de las arquidiócesis más importantes de Estados Unidos probablemente será analizada minuciosamente por la perspectiva que pueda dar sobre la dirección que el Papa León quiere dar a la Iglesia en Estados Unidos.

Originario del estado de Illinois, Hicks ha dirigido la Diócesis de Joliet desde septiembre de 2020. Fue Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Chicago entre 2018 y 2020, tras haber servido como vicario general de la arquidiócesis tres años entre 2015 y 2018.

Hicks nació el 4 de agosto de 1967 en la ciudad de Harvey, Illinois, al sur de Chicago y uno de los suburbios cercanos a Dolton, donde creció el Papa León XIV.

“Reconozco muchas similitudes entre [el Papa León] y yo”, declaró Hicks a WGN en una entrevista en mayo. “Crecimos literalmente en la misma zona, en el mismo barrio. Jugábamos en los mismos parques, nadábamos en las mismas piscinas, nos gustaban las mismas pizzerías”.

Ordenado sacerdote para la Arquidiócesis de Chicago en 1994, el ministerio sacerdotal de Hicks incluyó tiempo como pastor asociado y decano de formación en el St. Joseph College Seminary.

En 2005, asumió un mandato de cinco años como director regional de Nuestros Pequeños Hermanos (NPH) en Centroamérica. Con sede en El Salvador, estuvo al cuidado de más de 3.400 niños huérfanos y abandonados en nueve países de Latinoamérica y el Caribe.

Regresó a Chicago en 2010 para servir como decano de formación en el Seminario Mundelein antes de que el Cardenal Blase Cupich, Arzobispo de Chicago, lo nombrara vicario general arquidiocesano el 1 de enero de 2015.

Como obispo, Hicks forma parte del Comité de Clero, Vida Consagrada y Vocaciones de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos y es el enlace de la conferencia con la Asociación de Formación Continua de Sacerdotes y la Asociación Nacional de Directores del Diaconado.

La Arquidiócesis de Nueva York sirve a los católicos en los distritos de Manhattan, el Bronx y Staten Island, y en siete condados al norte.

