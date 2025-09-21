La Catedral de San Patricio en Manhattan ha presentado un mural de 7.6 metros de altura en homenaje a los inmigrantes de la ciudad de Nueva York.

Ubicado en la entrada de la icónica iglesia de Nueva York, el mural ¿Qué hay de divertido en la paz, el amor y la comprensión? retrata la aparición de María, José y San Juan Evangelista en el pueblo irlandés de Knock, así como de inmigrantes de todo el mundo, incluidas figuras conocidas como Dorothy Day, Pierre Toussaint y Alfred E. Smith.

El mural también muestra a la primera santa nativa americana, Kateri Tekakwitha.

El Cardenal Timothy Dolan, quien bendice el mural este domingo, dijo en una conferencia de prensa el jueves: “Esto se convirtió no solo en una oda a Jesús, María, José, San Juan y la fe del pueblo irlandés que fue tan importante en esta arquidiócesis, también se convirtió en una oda a aquellos que los siguieron y encontraron en esta ciudad, este país y sí, en esta Santa Madre Iglesia, un abrazo de bienvenida”.

Dolan, a quien acompaña en la dedicación oficial el rector del Santuario de Knock en Irlanda, dijo que tenía intención de colocar el mural con las últimas renovaciones en San Patricio en 2012, pero le aconsejaron esperar.

"Me alegro un poco ahora, porque maduró; era como una olla de cocción lenta", dijo.

Adam Cvijanovic, el pintor del mural, dijo: “Cuando empecé a pintar este mural pensé que lo importante era que se centrara en personas y retratos. Así que todos los que aparecen en esta pintura son personas reales. Todos son retratos. Incluso los ángeles”.

La difunta madre de Dolan, Shirley, sirvió de modelo para uno de los inmigrantes que Cvijanovic retrató. El mural también muestra a personal de emergencias.

El pinto comentó también que es “muy importante hablar de la gente de la ciudad, de todos ellos, y tenerlo en un lugar donde la gente de Nueva York pudiera ir y sentirse reconocida en un contexto de respeto y esperanza”.

Los principales benefactores cubrieron el costo del mural, según precisó Dolan.

El rector de la catedral, P. Enrique Salvo, inmigrante de Nicaragua, opinó sobre el mural: “Si me hubieran dicho que iba a ser rector de la Catedral de San Patricio cuando llegué a este país, nunca lo habría creído. Pero con Dios, todo es posible, y espero que sea una inspiración para todos los que entren, que no solo somos bienvenidos, sino que también estamos invitados a marcar la diferencia y a dejar que Dios brille a través de nosotros”.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA