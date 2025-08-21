Hace 146 años, un 21 de agosto de 1879, la Virgen María tuvo una aparición especial junto a San José, que dio origen a la devoción mariana de Nuestra Señora de Knock, en Irlanda.

La aparición ocurrió una sola vez y fue vista por 15 personas, entre ellas un niño de 5 años de nombre John Curry, el menor de todos los que presenciaron el hecho.

En su testimonio ante la primera comisión de investigación que se estableció en 1879, sólo seis semanas después de la aparición, el pequeño John contó que había visto bellas imágenes de la Virgen y de San José, y que había escuchado a los otros hablar de ellas.

En un artículo del Catholic Herald se señala que otro de los videntes, Patrick Hill, que en ese momento tenía 11 años de edad, describió que John le había pedido alzarlo para que pudiera “ver a los grandes bebés, como llamó a las imágenes”.

En la carta que escribió a la comisión que se instaló años después, en 1936, Curry detalló que recordaba haber visto a San Juan con un libro, y que otra vidente, Bridget Trench, trató de besar los pies de la Virgen.

Cuando ya siendo adulto compareció ante los investigadores para explicar lo que había visto 58 años antes, Curry explicó que las imágenes estaban vivas pero no hablaban y que la Virgen iba vestida de blanco.

John Curry y el resto de videntes vivieron una vida austera, sencilla y en el anonimato. De hecho, en varios de los recuentos históricos de la aparición de 1879, Curry no es mencionado.

En mayo de 2017, en la Misa que presidió en la Catedral de San Patricio en Nueva York por el traslado de los restos de Curry, el Cardenal estadounidense Timothy Dolan describió al vidente como “un inmigrante que realmente se distinguió por su simplicidad, humildad, amabilidad y piedad”.

John Curry se mudó a Nueva York en 1897 a la edad de 25 años, luego fue a Londres en 1900 y volvió a Estados Unidos en 1911. Estuvo en otras ciudades del país y cuando su salud comenzó a flaquear, se mudó a Long Island con las Hermanitas de los Pobres, a quienes sirvió. Nunca se casó y murió en 1943 a la edad de 69 años.

“Como muchos de los videntes, John Curry vivió una vida tranquila, nunca resaltando lo que había experimentado en Knock, a menos que se lo pidieran”, comentó a CNA –agencia en inglés del Grupo ACI– el P. Richard Gibbons, rector del Santuario de Nuestra Señora de Knock en Irlanda.

“Ayudó en Misa todos los días hasta su muerte y tuvo una gran devoción a la Virgen y decía que Ella nunca le había negado nada de las cosas que le había pedido”, explicó el sacerdote.

La aparición

El 21 de agosto de 1879, la Virgen María, San José, el cordero pascual y San Juan Evangelista aparecieron envueltos en una brillante luz en la iglesia parroquial de Knock. Quince personas de entre 5 y 74 años de edad fueron testigos del hecho.

La aparición comenzó alrededor de las 8:00 p.m. La Virgen tenía un largo vestido blanco. Sus manos y ojos se dirigían hacia el cielo como si elevara una oración.

Sobre su cabeza tenía una brillante corona y en el lugar donde esta se ajustaba a la frente había una rosa. A la derecha de la Virgen estaba San José, con la cabeza inclinada y virada ligeramente hacia Ella. Vestía una túnica blanca.

A la izquierda de la Virgen estaba San Juan Evangelista, vestido como obispo, con un libro en su mano izquierda y con la mano derecha levantada como si estuviera predicando.

Junto a las figuras y un poco a la derecha, en el centro, había un altar grande y sencillo. Sobre el altar había un cordero mirando hacia el oeste y tras él se erguía una gran cruz. Los ángeles rodeaban al cordero durante toda la aparición.

Los quince videntes presenciaron la aparición durante 2 horas mientras llovía y recitaban el Santo Rosario.

La aparición tiene un profundo simbolismo del libro del Apocalipsis. El cordero es Jesús. La cruz es donde se ofrece el cordero al Padre como sacrificio. El altar de la Misa es donde el sacrificio se hace presente.

Junto a la Cruz estaban María y San Juan. San José no pudo estar junto a la cruz, pero ahora en el cielo ya la muerte no lo puede separar de la Sagrada Familia y los beneficios del sacrificio de Jesús.

Sólo seis semanas después de la aparición, se estableció una comisión de investigación, creada por el Arzobispo de Tuam, Mons. John MacHale. Los quince testigos fueron examinados y la comisión reportó que el testimonio de todos, tomados juntos, era confiable y satisfactorio.

En 1936 se creó otra comisión ante la cual comparecieron los 3 videntes sobrevivientes: Mary O'Connell (Mary Byrne), Patrick Byrne y John Curry. Los tres confirmaron sus declaraciones originales de muchos años atrás.

Cuando la comisión anunció su reporte, miles de enfermos fueron llevados a Knock y los periódicos locales reportaron muchas curas extraordinarias.

Entre los peregrinos ilustres que han llegado hasta el santuario irlandés están San Juan Pablo II, Santa Teresa de Calcuta y el Papa Francisco en 2018, en el marco del Encuentro Mundial de las Familias en Irlanda.

Un millón y medio de peregrinos lo visitan anualmente.