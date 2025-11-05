El alcalde electo Zohran Mamdani, un socialista demócrata que promueve la ideología de género y el acceso al aborto, ganó su candidatura a la alcaldía de la ciudad de Nueva York el 4 de noviembre, derrotando decisivamente a sus dos principales oponentes: el exgobernador Andrew Cuomo y el presentador de programas de entrevistas Curtis Sliwa.

Mamdani, de 34 años, miembro de la Asamblea del Estado de Nueva York y candidato del Partido Demócrata a la alcaldía, obtuvo el 50,4% de los votos el martes. A las 21:42 (hora del este), se había escrutado el 75% de los votos.

Cuomo, quien fue gobernador por el Partido Demócrata y se postuló como independiente para la alcaldía, obtuvo el 41,3% de los votos. Sliwa, el candidato republicano, quedó en tercer lugar con el 7,5% de los votos.

Mamdani, que tiene previsto jurar el 1 de enero de 2026, será el primer alcalde musulmán de la ciudad. Sucederá al alcalde demócrata Eric Adams, quien suspendió su campaña de reelección a finales de septiembre.

La contienda por la alcaldía de la ciudad de Nueva York atrajo una atención nacional significativa después de que Mamdani lograra una victoria sorpresiva en las primarias demócratas contra Cuomo. Mamdani llevó a cabo una campaña anti sistema y se autodenominó “el único candidato que se presenta con una visión para el futuro de esta ciudad” durante el debate final.

Durante su campaña, Mamdani adoptó la ideología de género y prometió destinar 65 millones de dólares en fondos públicos para medicamentos y cirugías de terapia hormonal como respuesta a la orden ejecutiva del presidente Donald Trump de retirar la financiación federal a los proveedores de atención médica que proporcionan dichos medicamentos y cirugías a los niños.

También tiene la intención de crear “una oficina de asuntos LGBTQIA+” y declarar a la ciudad de Nueva York como un santuario para personas “LGBTQIA+”. Como miembro de la Legislatura, respaldó también un proyecto de ley para prohibir a las fuerzas del orden colaborar con investigaciones de otros estados sobre profesionales de la salud que proporcionan medicamentos de terapia hormonal y cirugías a menores.

La campaña del alcalde electo también apoyó el acceso al aborto. Prometió duplicar la financiación municipal destinada al Fondo de Acceso al Aborto de Nueva York y al Centro de Acceso al Aborto de la ciudad. Asimismo, se comprometió a “proteger a los neoyorquinos de” los centros de ayuda para mujeres embarazadas que se oponen a la vida, a los que acusó de difundir “información falsa o engañosa”.

Los centros provida de ayuda a la mujer embarazada han interpuesto numerosas demandas contra estados a los que acusan de censurar su discurso en los últimos años.

Mamdani también se ha comprometido a crear una canasta para bebés recién nacidos, que incluirá artículos como pañales, toallitas húmedas, discos de lactancia, compresas posparto, mantas para envolver bebés y libros. Estima que el costo anual será inferior a 20 millones de dólares.

El alcalde electo además ha prometido poner fin a toda cooperación de la ciudad con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y no utilizará ningún recurso municipal para ayudar a hacer cumplir las leyes de inmigración. Su plataforma propone 165 millones de dólares en financiación para apoyar las defensas legales de personas en riesgo de ser deportadas.

Mamdani ha prometido congelar el alquiler para los neoyorquinos que viven en apartamentos con renta estabilizada y eliminar las tarifas de los autobuses de la ciudad. Planea establecer tiendas de comestibles propiedad de la ciudad que, según dice, ofrecerán precios más bajos, y tiene la intención de proporcionar cuidado infantil sin costo para las familias. Apoya aumentar el salario mínimo a 30 dólares para 2030.

Para pagar los costos, en parte, el alcalde electo ha dicho que aumentará el impuesto estatal corporativo superior del 7,5% al 11,5% y añadirá un impuesto sobre la renta adicional del 2% a cualquier persona que gane más de 1 millón de dólares anuales. Estima que esto generará 9.000 millones de dólares adicionales en ingresos, aunque críticos han cuestionado esas estimaciones.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.