Carlos Alcaraz, número 2 del mundo del tenis profesional, recibió la bendición de un sacerdote de la Catedral de San Patricio en Nueva York, en el marco del US Open 2025.

En un video publicado por la Catedral de San Patricio el sábado 23 de agosto, se puede ver a un sacerdote, vistiendo la clásica sotana negra clerical, que bendice a Alcaraz en un salón del hotel Lotte New York Palace.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

En las imágenes se puede ver al sacerdote católico que hace la señal de la cruz ante un Alcaraz que agacha la cabeza para recibir la bendición y el agua bendita que le rocía el presbítero, para luego conversar con él distendidamente.

“¡Bendiciones y oraciones para los jugadores y todos los participantes en el US Open!”, escribió la Catedral de San Patricio en su publicación.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Carlos Alcaraz, de 22 años, inicia su participación en el US Open este lunes 25 de agosto en el Arthur Ashe Stadium, enfrentando al estadounidense Reilly Opelka.

Alcaraz, que resultó campeón en la edición de 2022, es uno de los grandes favoritos junto con el italiano Jannik Sinner, actual número uno del mundo y defensor del título del US Open 2024.