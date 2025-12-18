El pintor español especializado en arte sacro, Raúl Berzosa, ha puesto a disposición del público algunas de sus obras para que puedan utilizarse como postales o felicitaciones navideñas.

No es la primera vez que el artista malagueño —autor de cinco retratos del Papa Francisco y de numerosas obras destinadas al Vaticano— comparte sus pinturas con motivo de la Navidad.

De hecho, este gesto navideño ya se ha convertido en toda una tradición. En conversación con ACI Prensa, Berzosa explicó que lleva trabajando en la temática de la Navidad “unos 19 años”.

San José y la Virgen María junto al Niño Jesús. Crédito: Raúl Berzosa

Todo se remonta al año 2006, cuando el pintor comenzó a colaborar con el diario SUR de Málaga, la ciudad que le vio nacer. Cada Navidad, la publicación vendía con el periódico postales de Navidad y los beneficios eran destinados a obras caritativas.

Todas aquellas postales, junto a otras pinturas nuevas, las comparte cada año el pintor a través de sus redes sociales. “Cuando se acerca la Navidad, comparto varias pinturas para que la gente pueda felicitar la Navidad, ya sea mediante redes sociales o WhatsApp”, comenta.

La Virgen María abraza al Niño Jesús. Crédito: Raúl Berzosa

En estas delicadas pinturas se representan escenas entrañables del misterio de la Natividad: los Tres Reyes Magos adorando al Niño Jesús; la Virgen María y san José abrazando al recién nacido en el Portal de Belén; y una escena más íntima de san José y María junto a un Niño Jesús de corta edad en el taller de carpintería.

Como otras Navidades, comparto algunas pinturas que he realizado en los últimos años y que pueden servir como postales navideñas, por si queréis felicitar con ellas estas fiestas en redes sociales, WhatsApp o email.

Berzosa ofrece estas imágenes de forma digital especialmente a través de la red social X y también quienes lo deseen pueden adquirir postales físicas a través de su sitio web.

“Es una forma de fomentar que la gente pueda felicitar la Navidad con imágenes nuevas, porque estamos acostumbrados a los cuadros tradicionales, que son maravillosos, pero llega un momento que sólo vemos las mismas. Es una forma de aportar con mi pintura ese granito de arena para que esa tradición de pinturas navideñas siga funcionando”, concluyó.

La Sagrada Familia en el portal de Belén. Crédito: Raúl Berzosa