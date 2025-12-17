La Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) lanza su tradicional campaña de Navidad invitando a abrir la puerta a quien puede hacer los milagros, y dejar a un lado las peticiones de deseos comunes para muchos en estas fechas del año.

La campaña “Aunque disimules, tú también quieres milagros” se ha hecho pública en los últimos días con la colocación de un centenar de carteles en ciudades de toda España, para recordar el verdadero sentido de las fiestas en torno al nacimiento del Hijo de Dios.

Los afiches dirigen, a través de un código QR, a un vídeo en el que un hombre creyente explica cómo confía en la acción de la Providencia en su vida y plantea, a quienes expresan deseos y piden que los acompañe la suerte en el año próximo, la pregunta sobre quién va a responder a esos anhelos.

“¿Pedir un deseo? ¿A quién?”, pregunta el protagonista del vídeo que interactúa con el espectador mientras monta un belén y reflexiona sobre cómo todas las personas esperan “milagros” en sus vidas, ante tragedias naturales, preocupaciones sobre un hijo, una mala racha económica o la preocupación por la marcha del matrimonio.

“Como ves, en algunas cosas sí nos parecemos. Aunque disimules, tú también deseas, quieres, necesitas milagros que te salven. ¿Por qué no abres la puerta a quién los hace?”, pregunta el protagonista.

Con esta nueva iniciativa, explica la ACdP, se “invita a los españoles a abrirle la puerta al único que puede transformar el corazón del hombre y su vida entera”, en la que constituye su sexta campaña de Navidad.

En las ediciones anteriores, la ACdP felicitó la Navidad con los eslóganes “¿Sabes cuál es el bulo más repetido en los últimos 2000 años?: Dios no existe” (2020); “Sólo un nacimiento ha cambiado el rumbo de la historia. Y no es el tuyo” (2021); “Pobre, marginado y odiado, ha vuelto a nacer” (2022), “Si la Navidad es mentira, todo es mentira. Pero… ¿y si es verdad?” (2023) y “Las pseudoterapias son un cuento. La Navidad, no: Dios ha nacido” (2024).