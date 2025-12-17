El Papa León XIV mantuvo este miércoles por la tarde una conversación telefónica con el presidente del Estado de Israel, Isaac Herzog, que fue quien llamó al Vaticano, según informó la Sala de Prensa de la Santa Sede.

Durante el coloquio, marcado por la actualidad internacional, el Pontífice quiso expresar, a la luz del reciente atentado terrorista en Sídney, la “firme condena de la Iglesia Católica hacia toda forma de antisemitismo”, un fenómeno que —subrayó— “continúa sembrando miedo en las comunidades judías y en el conjunto de la sociedad en todo el mundo”.

El ataque del pasado domingo en la playa Bondi, en la capital australiana, dejó al menos 16 muertos– entre ellos, uno de los asaltantes– y 40 heridos durante la celebración de Hanukkah.

La conversación abordó también la situación en Oriente Próximo. En este contexto, León XIV renovó su llamamiento a perseverar en los procesos de paz actualmente en curso en la región y puso el acento en la urgencia de “intensificar y proseguir los esfuerzos en materia de ayuda humanitaria”, ante el sufrimiento de las poblaciones afectadas por la violencia.

Herzog visitó al Papa en el Vaticano el pasado 4 de septiembre. Durante los encuentros con el Santo Padre y en la Secretaría de Estado, se abordó la situación política y social en Oriente Medio, donde persisten numerosos conflictos, prestando especial atención a la trágica situación en Gaza.

Según precisó entonces el Vaticano, se expresó el deseo “de una pronta reanudación de las negociaciones, de modo que, con disposición y decisiones valientes, así como con el apoyo de la comunidad internacional, se pueda lograr la liberación de todos los rehenes, alcanzar urgentemente un cese del fuego permanente, facilitar el acceso seguro de la ayuda humanitaria a las zonas más afectadas y garantizar el pleno respeto del derecho humanitario, así como las legítimas aspiraciones de ambos pueblos”.

