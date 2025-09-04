El Papa León XIV recibió este jueves en audiencia privada en el Vaticano al presidente de Israel, Isaac Herzog, en un escenario internacional cada vez más tenso, marcado por la ofensiva israelí en Gaza.

El mandatario israelí llegó al Palacio Apostólico del Vaticano minutos antes de las 10:00 horas (hora local). Tras reunirse con el Santo Padre, fue recibido también por el Secretario de Estado del Vaticano, el Cardenal Pietro Parolin.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

El Cardenal Parolin recibe a Herzog tras su reunión con el Pontífice. Crédito: Vatican Media

Durante los encuentros con el Santo Padre y en la Secretaría de Estado, se abordó la situación política y social en Oriente Medio, donde persisten numerosos conflictos, prestando especial atención a la trágica situación en Gaza.

Según precisó el Vaticano, también se expresó el deseo “de una pronta reanudación de las negociaciones, de modo que, con disposición y decisiones valientes, así como con el apoyo de la comunidad internacional, se pueda lograr la liberación de todos los rehenes, alcanzar urgentemente un cese del fuego permanente, facilitar el acceso seguro de la ayuda humanitaria a las zonas más afectadas y garantizar el pleno respeto del derecho humanitario, así como las legítimas aspiraciones de ambos pueblos”.

Dos Estados como única salida a la guerra

Las más leídas 1 2 3 4 5

Asimismo, hablaron de cómo garantizar un futuro al pueblo palestino y de la paz y estabilidad de la región, reiterando por parte de la Santa Sede la solución de los dos Estados como única salida a la guerra en curso. No faltó un referido a la situación en Cisjordania y a la importante cuestión de la Ciudad de Jerusalén.

En el transcurso de los encuentros, se valoró la importancia histórica de las relaciones entre la Santa Sede e Israel, y también se trataron algunas cuestiones relativas a las relaciones entre las autoridades estatales y la Iglesia local, prestando especial atención a la importancia de las comunidades cristianas y a su compromiso en el lugar y en todo Oriente Medio, en favor del desarrollo humano y social, especialmente en los ámbitos de la educación, la promoción de la cohesión social y la estabilidad de la región.

“Israel se siente orgulloso de su comunidad cristiana"

Por su parte, Herzog expresó su gratitud por la reunión a través de su perfil de la red social X. Además, afirmó que, “por encima de todo, Israel se esfuerza por todos los medios posibles para traer de regreso a los rehenes que se encuentran en brutal cautiverio a manos de Hamás”.

“Israel anhela el día en que los pueblos de Oriente Medio –los Hijos de Abraham– puedan convivir en paz, cooperación y esperanza, agregó.

También indicó que el Estado de Israel “está comprometido con la libertad de religión para todas las confesiones y decidido a continuar trabajando por la paz, la tranquilidad y la estabilidad en toda la región”.

“Israel se siente orgulloso de su comunidad cristiana y está dedicado a garantizar la seguridad y el bienestar de las comunidades cristianas en Tierra Santa y en todo Oriente Medio”, escribió en la red social.

Por último, aseguró valorar la “vital inspiración” y liderazgo del Papa en la lucha contra el odio y la violencia, “así como en la promoción de la paz en todo el mundo”.

I am deeply thankful to @Pontifex Pope Leo XIV for the warm welcome today at the Vatican.



Above all else, Israel is striving in every possible way to bring home the hostages held in brutal captivity by Hamas. Israel yearns for a day when the peoples of the Middle East – the… pic.twitter.com/c54qp1CN50 — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) September 4, 2025

Se trata de la primera reunión a puerta cerrada entre Herzog, de 64 años y al frente de la presidencia isarelí desde 2021, y León XIV, aunque ambos ya habían coincidido durante la Misa del inicio del Pontificado celebrada en el Vaticano el pasado 18 de mayo.

Sobre el encuentro de este jueves, el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, precisó que el Vaticano aceptó la invitación por parte de la presidencia israelí: “Es una práctica habitual de la Santa Sede aceptar las solicitudes de audiencia dirigidas al Pontífice por parte de jefes de Estado y de Gobierno, pero no invitarles”.

Habitual intercambio de regalos durante las audiencias en el Vaticano. Crédito: Vatican Media

En los primeros meses de pontificado, León XIV ha denunciado en repetidas ocasiones la crisis humanitaria que sufre la población civil de Gaza debido a los ataques del ejército israelí, especialmente al término de las audiencias generales de cada miércoles y durante el rezo del Ángelus cada domingo.

El Santo Padre ha reclamado en particular que se respete el derecho humanitario en la Franja de Gaza, la liberación de los rehenes que aún mantiene Hamás y exhortado a los responsables a negociar “un futuro de paz para todos los pueblos y a rechazar todo lo que pueda perjudicarlo”.

Al término del Ángelus del pasado 20 de julio , el Papa León XIV pidió que se detenga “de inmediato la barbarie de la guerra” y que se respete “la obligación de proteger a los civiles, así como la prohibición del castigo colectivo, del uso indiscriminado de la fuerza y del desplazamiento forzado de la población”.

Cabe recordar que el Santo Padre recibió una llamada de Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, después de un ataque israelí el 17 de julio contra la parroquia de la Sagrada Familia de Gaza, la única iglesia católica de la Franja que se utiliza como refugio para más de 500 personas desde el inicio de la guerra en octubre de 2023.

El ataque causó la muerte de tres personas y dejó una decena de heridos, algunas de ellas de gravedad. Durante la conversación, León XIV renovó su llamado a reactivar con urgencia el proceso de negociación, con el fin de alcanzar un alto el fuego y poner fin a la guerra.

Tras las audiencias en el Palacio Apostólico del Vaticano, el presidente visitó los Archivos y la Biblioteca Vaticana, antes de regresar a Israel por la tarde.