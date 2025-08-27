Cáritas Internationalis emitió un comunicado sobre “la hambruna provocada por el hombre y el ataque a la ciudad de Gaza”, tras la última incursión de las Fuerzas de Defensa de Israel en el enclave, donde Naciones Unidas declaró la hambruna la semana pasada.

“Esto no es una guerra. Es la destrucción sistemática de la vida de la población civil”, señaló la reconocida organización católica de ayuda humanitaria en su comunicado del 25 de agosto. “El asedio de Gaza se ha convertido en una maquinaria de aniquilación, sostenida por la impunidad y el silencio, o la complicidad, de las naciones poderosas”.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

“La hambruna aquí no es un desastre natural, sino el resultado de una estrategia deliberada: bloquear la ayuda, bombardear los convoyes de alimentos, destruir las infraestructuras y negar las necesidades básicas”, declaró la organización humanitaria.

“Cáritas Internationalis es testigo de este horror”. La declaración continuó: “A los civiles, en su mayoría niños y mujeres, se les mata de hambre, son bombardeados y exterminados. Gobiernos influyentes, corporaciones y multinacionales han permitido esta catástrofe, mediante el apoyo militar, la ayuda financiera y la cobertura diplomática”.

Cáritas condenó las “declaraciones vacías y los lugares comunes” de la comunidad internacional en respuesta a la difícil situación de los gazatíes.

“Caritas Internationalis ve en Gaza un ataque deliberado contra la dignidad humana y el colapso del orden moral, un fracaso del liderazgo, de la responsabilidad y de la propia humanidad”, declaró la organización.

Las más leídas 1 2 3 4 5

“A la luz del Espíritu que nos guía, Caritas aborrece enérgicamente todos estos actos y omisiones. Representan un desprecio flagrante de los valores y principios fundamentales de la humanidad y violan claramente el derecho internacional humanitario, los derechos humanos y numerosas disposiciones de convenciones específicas de Naciones Unidas, incluyendo la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio”.

La declaración fue publicada después de que un ataque israelí impactara el lunes el Hospital Nasser en Gaza, "matando al menos a 20 personas, incluidos cinco periodistas", según Reuters.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, escribió en redes sociales tras el ataque: "Israel lamenta profundamente el trágico accidente ocurrido hoy en el Hospital Nasser de Gaza. Israel valora el trabajo de los periodistas, el personal médico y todos los civiles".

"Las autoridades militares están llevando a cabo una investigación exhaustiva", añadió. "Nuestra guerra es contra los terroristas de Hamás. Nuestros justos objetivos son derrotar a Hamás y traer a nuestros rehenes a casa", afirmó.

Israel también emitió un comunicado tras atacar el mes pasado la única parroquia católica de Gaza, afirmando que "un desvío de municiones" había provocado un ataque accidental contra la iglesia de la Sagrada Familia. Tres personas murieron y nueve resultaron heridas, incluido el párroco, el P. Gabriel Romanelli.

Cáritas concluyó su contundente declaración con una lista de demandas, que incluyen un alto el fuego completo e inmediato, ayuda humanitaria, la liberación de todos los rehenes y “el fin de la presencia ilegal de Israel en el territorio palestino ocupado”.

“La hambruna en Gaza es una prueba de integridad moral, y son demasiados quienes han defraudado. Matar de hambre a una población es profanar la vida. Permanecer en silencio es ser cómplice”, declaró la organización.

“Cáritas Internationalis hace un llamamiento a todas las personas de fe y conciencia a alzar la voz, presionar a sus gobiernos y exigir justicia. El mundo observa. La historia está registrando. Y Gaza espera, no palabras, sino salvación”.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA .