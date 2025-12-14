El Cardenal Timothy Dolan, Arzobispo de Nueva York (EE.UU.), elevó sus oraciones por la comunidad judía que este domingo, al celebrar Janucá, sufrió un ataque terrorista en Australia, que dejó al menos 12 muertos y 29 heridos en la playa Bondi en Australia.

“La comunidad católica de la Arquidiócesis de Nueva York rezó esta mañana en la Catedral de San Patricio por nuestros amigos y prójimos judíos, que vuelven a sufrir tras la terrible y diabólica atrocidad cometida en Australia”, escribió el purpurado en sus redes sociales.

“Esto nos da motivos para intensificar nuestra defensa de nuestros amigos y prójimos judíos, y también nos recuerda el mensaje de Janucá y Navidad de que la luz siempre vencerá a la oscuridad”, subrayó.

El ataque ocurrió este domingo por la noche durante el evento "Janucá junto al Mar", la primera noche de Janucá. Las autoridades informaron que dos hombres armados abrieron fuego contra la comunidad judía reunida poco después del atardecer.

Un presunto tirador murió en el lugar, mientras que un segundo fue detenido. La policía indicó que estaba investigando si una tercera persona podría haber estado involucrada.

El primer ministro de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, destacó las acciones de un transeúnte que derribó a uno de los hombres armados y le quitó el arma de largo alcance, calificándolo de "verdadero héroe" que ayudó a salvar vidas, según medios locales.

De acuerdo a la BBC, el hombre fue identificado como Ahmed al Ahmed, un hombre de 43 años, padre de dos hijos y dueño de una frutería, que fue luego sometido a una cirugía por tener heridas de bala en el brazo y la mano.

El obispo Munilla y “un gran signo de esperanza”

Mons. José Ignacio Munilla, Obispo de Orihuela-Alicante (España) indicó en sus redes sociales que “en medio de una terrible masacre terrorista contra la comunidad judía, ha brillado un gran signo de esperanza” lo hecho por Ahmed, cuyo “nombre árabe-musulmán significa ‘el que alaba más (a Dios)’".

“Ciertamente, no todas las religiones son iguales; pero hoy nos unimos en oración todos los creyentes de buena voluntad: cristianos, judíos y musulmanes, para pedirle a Dios: ‘¡Dales, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua!’, resaltó el prelado español.