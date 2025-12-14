Los líderes católicos en Australia respondieron con oración y condena al antisemitismo luego de lo que la policía describió como un ataque terrorista en una celebración del Hanukkah judío en Bondi Beach, Sydney este domingo, que dejó al menos 12 personas muertas y otras 29 heridas.

Mons. Anthony Fisher, Arzobispo de Sydney, pidió oración y la intercesión de la Virgen María inmediatamente después del tiroteo del 14 de diciembre en el que, según las autoridades, había uno de los presuntos pistoleros entre los muertos.

“Al seguir las terribles noticias del tiroteo de esta noche en Bondi Beach, oremos por los muertos o heridos”, declaró Fisher en un comunicado publicado poco después del ataque. “Que Nuestra Señora, Reina de la Paz, interceda por todos los afectados y por nuestra querida ciudad en estos momentos”.

El arzobispo también ofreció oraciones por los “muchos que se vieron obligados a correr para salvar sus vidas” y por los trabajadores de servicios de emergencia que respondieron al lugar.

El arzobispo Timothy Costelloe SDB, presidente de la Conferencia Episcopal Católica Australiana, dijo que la violencia había “sacudido a los australianos hasta el núcleo” y condenó lo que describió como “el flagelo del antisemitismo”.

"Mancha oscura y destructiva”

“Los motivos retorcidos de quienes perpetraron estos terribles actos están ahora claramente vinculados con la lacra del antisemitismo”, declaró Costelloe el 14 de diciembre. “Esta es una realidad impactante y profundamente angustiosa que pone en tela de juicio nuestra propia comprensión de nosotros mismos como australianos”.

Advirtió que “el prejuicio ciego y el odio apuntan a una mancha oscura y destructiva en nuestra sociedad que amenaza no sólo a nuestros hermanos y hermanas judíos, sino, de hecho, a todos nosotros”.

“Debemos redescubrir nuestra convicción de que nada puede justificar jamás esta violencia destructiva”, dijo, instando a los australianos a garantizar que “la ira justificable que sentimos no engendre aún más violencia y odio”.

El ataque ocurrió el domingo por la noche durante el evento "Janucá junto al Mar", la primera noche de Janucá. Las autoridades informaron que dos hombres armados abrieron fuego contra la comunidad judía reunida poco después del atardecer. Un presunto tirador murió en el lugar, mientras que un segundo fue detenido. La policía indicó que estaba investigando si una tercera persona podría haber estado involucrada.

Elogiado como un "auténtico héroe"

Costelloe elogió lo que describió como el “coraje extraordinario de la policía y otros socorristas, y los actos individuales de valentía mientras las personas buscaban protegerse entre sí”.

El primer ministro de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, destacó las acciones de un transeúnte que derribó a uno de los hombres armados y le quitó la escopeta, calificándolo de "verdadero héroe" que ayudó a salvar vidas, según informes de los medios locales.

Explosivos encontrados en la escena

El comisario de policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, declaró que las autoridades encontraron artefactos explosivos improvisados ​​en un vehículo relacionado con el atacante fallecido.

Declaró el tiroteo como un incidente terrorista, citando el hecho de que el incidente tuvo lugar la primera noche de Janucá, la naturaleza de las armas utilizadas y el descubrimiento de los explosivos. Una unidad de desactivación de explosivos se desplegó en el lugar.

Entre las 29 personas hospitalizadas había dos policías que resultaron heridos al responder al ataque, informó la Australian Broadcasting Corporation.

El primer ministro Anthony Albanese describió el tiroteo como un “momento oscuro para nuestra nación”, calificándolo de “ataque selectivo contra judíos australianos” y un “acto de maldad”.

"Un ataque contra los judíos australianos es un ataque contra todos los australianos", afirmó Albanese.

Costelloe concluyó instando a la unidad y la paz. “Nos unimos a quienes condenan esta terrible violencia y exhortamos a todos los australianos a rechazar cualquier impulso de odio y violencia y, en cambio, a renovar nuestro compromiso de ser pacificadores en nuestras familias, entre nuestros amigos y en la sociedad en general”.

