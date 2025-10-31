La sentencia a cinco años y medio de prisión, sustituida por internamiento psiquiátrico contra el responsable de incendiar una iglesia, sienta un precedente en España según expertos del Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia (OLRC).

María García, presidente del OLRC explicó a ACI Prensa que la importancia del caso estriba en que, “es la primera vez que, por un caso de cristianofobia, hay una condena penal en España. Hasta donde hemos podido saber, nadie había sido sentenciado a pena de prisión, en este caso sustituida por internamiento psiquiátrico, por atacar una iglesia”.

Los hechos se remontan al mes de mayo de 2024, cuando un individuo roció con gasolina la entrada de la iglesia del convento de las Concepcionistas Franciscanas de la ciudad de Cuenca y le prendiera fuego.

Era primera hora de la mañana y en el interior del templo se oficiaba una Eucaristía a la que asistían 10 religiosas y un número indeterminado de laicos.

Los vecinos que presenciaron los hechos atraparon al incendiario, quien durante el juicio reconoció los hechos y aceptó la pena impuesta.

García expresó, además, su esperanza en que la decisión de la justicia ayude a marcar una línea jurisprudencial que castigue los hechos contra la libertad religiosa, en especial de los católicos, cada vez más numerosos según sus informes anuales.

En 2024, aumentó un 25% el número de estas acciones, alcanzando los 243 casos de ataques documentados contra la libertad religiosa en España, frente a los 193 de 2023. El pasado año, los cristianos fueron los creyentes más atacados, con casi 7 casos de cada 10, hasta alcanzar los 168 (uno cada dos días), siendo los más numerosos los que afectan a los católicos (136).

El caso pendiente de sentencia más relevante es el del juicio por el asesinato del sacristán Diego Valencia, perpetrado en la localidad gaditana de Algeciras en 2023, cuya vista oral se celebró recientemente.

La fiscalía ha pedido para el principal sospechoso, quien profirió proclamas de contenido islamista durante su ataque, 50 años de prisión.