El Cuerpo Nacional de Policía detuvo en España a un individuo que el pasado mes amenazó de forma reiterada con poner una bomba en la Catedral de Córdoba. Se le imputan delitos de desórdenes públicos y de odio.

El pasado 12 de agosto, durante y la tarde y la noche, el servicio de vigilancia de la Catedral de Córdoba recibió una veintena de llamadas amenazantes que obligaron a movilizar a numerosos efectivos policiales.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

La movilización preventiva se alargó en torno a una hra en la que se revisó todo el recinto y se establecieron protocolos de seguridad para evitar males mayores, hasta comprobar que se trataba de una falsa alarma.

Según informa la Policía Nacional, además de las amenazas, el individuo detenido por los hechos profirió numerosos insultos y “expresiones de carácter xenófobo y racista”.

La investigación policial, una vez descartado el peligro inminente, se dirigió localizar al individuo mediante rastreo telefónico en la ciudad de Palencia, en el norte del país, a más de 600 kilómetros de distancia.

Las amenazas se produjeron tan sólo unos días después de que un incendio fortuito se declarara en la catedral a aparentemente por la sobrecarga de la batería de una máquina de limpieza.

Las más leídas 1 2 3 4 5

El monumento, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1984, encuentra sus orígenes en una iglesia visigótica del siglo VIII sobre la que se construyó una mezquita tras la invasión islámica de la Península Ibérica.

A principios del siglo XIII, en el proceso de Reconquista cristiana de las tierras hispana, se transformó el edificio en catedral por orden del monarca de Castilla, Fernando III el Santo. Con posterioridad, se le añadieron capillas y un retablo.

En años precedentes, el Ayuntamiento de Córdoba y la Junta de Andalucía trataron de expropiar la catedral, alegando que la Iglesia Católica no podía tener ningún título de propiedad sobre el edificio, lo que fue desmentido por expertos.