En el año 2024 aumentaron los ataques contra las creencias religiosas en España, en especial contra los católicos y judíos, según el informe anual del Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia (OLRC).

El documento, que se elabora desde hace 14 años, alerta de que ha aumentado un 25% el número de estas acciones a lo largo del pasado año, alcanzando los 243 casos documentados, frente a los 193 de 2023.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Los cristianos son los creyentes más atacados, con casi 7 casos de cada 10, hasta alcanzar los 168 (uno cada dos días), siendo los más numerosos los que afectan a los católicos (136).

El OLRC subraya que, entre ellos, por segundo año consecutivo hay que lamentar el asesinato de un católico , el del fraile franciscano apaleado en el convento de gilet (Valencia) el pasado mes de noviembre, tras el caso del sacristán de Algeciras perpetrado por un yihadista en 2023.

Asímismo, se destaca el aumento “de forma alarmante” de los casos de antisemitismo, que al alcanzar 29 casos, suponen un 876% más desde el año 2022, cuando se registraron 3 casos.

Estos hechos han llevado a una intensificación de las medidas de seguridad tanto en parroquias católicas, como en centros de culto cristianos, pero en especial en las sinagogas españolas.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Ana Blanco, vicepresidenta del OLRC, explicó a este respecto que “incluso en algún caso se ha trasladado la sinagoga del lugar, y no se identifica para nada que ese local es una sinagoga”. Además de la seguridad privada, “dependiendo del evento, de la reunión que haya, incluso hay Policía Nacional con perros”, aseguró antes de subrayar: “Lo he vivido yo, lo he vivido en primera persona”.

En el caso de la población musulmana, el OLRC destaca un incremento notable, pasando de 7 a 11 casos.

Se duplica la violencia física

El estudio elaborado por esta entidad independiente, que es utilizado por la Secretaría de Estado de los Estados Unidos y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), subraya que la violencia física contra los creyentes se ha duplicado en un año, pasando de 3 a 6 casos.

Asimismo, el número de ataques a lugares de culto y símbolos religiosos aumentó en 2024 un 12% respecto al periodo anterior, al tiempo que se han disparado un 44%, alcanzando los 94 casos, las “acciones institucionales o sociales que excluyen activamente la religión de la vida pública”.

También han aumentado los casos de escarnio hacia la religión (67 casos frente a los 54 del pasado año), mientras que las vejaciones se mantienen en valores similares, con una treintena de casos.

"Este gobierno empeora la situación de la libertad religiosa“

El informe 2024 del OLRC analiza de forma minuciosa la implicación de los partidos políticos en el aumento de los ataques a la libertad religiosa, un derecho fundamental recogido en la Carta de los Derechos Humanos y la Constitución Española.

Estas formaciones están involucradas en el 35,8% de los casos a través de declaraciones de los portavoces, iniciativas legislativas, actuaciones o mensajes emitidos por representantes políticos y formaciones parlamentarias.

Para este estudio, el OLRC revisa los diarios de sesiones y los boletines oficiales del Congreso, el Senado y los parlamentos autonómicos, entre otras fuentes y en ellas ha encontrado que son los partidos de la coalición socialcomunista de Gobierno los que más ataques perpetran. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) está implicado en 39 de estos ataques, mientras que Sumar acumula 25 casos de acciones antirreligiosas.

María García, presidenta del Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia. Crédito: Nicolás de Cárdenas / ACI Prensa.

El resto de los partidos políticos más representativos son responsables de diversos ataques a la libertad religiosa, con independencia de su orientación, ámbito de actuación o ideología.

María García, presidenta del OLRC, ha señalado a preguntas de ACI Prensa durante la presentación del informe que “este gobierno empeora la situación de la libertad religiosa“ al ser “responsable de muchos ataques”.

“Estamos peor en la defensa de la libertad religiosa porque todos los mensajes de intolerancia religiosa de los partidos políticos y de los representantes públicos afectan a los creyentes”, añadió la presidenta del OLRC, quien denunció que esta actitud “crea miedo en las comunidades religiosas”.