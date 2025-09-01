El Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia (OLRC) de España denuncia “un mes de agosto negro” de ataques contra templos católicos al registrase siete casos de vandalismo y profanaciones en las últimas semanas.

El día 11 de agosto se constató el derramamiento de pintura negra sobre la escalinata de la parroquia de Santa Catalina en la localidad cordobesa de Rute, pocos días antes de las fiestas patronales.

Al día siguiente, tuvo lugar una profanación en la capilla de adoración perpetua en la parroquia de San Martín en Valencia, cuando una persona que se define como “trans” irrumpió gritando ante el altar y “rompió la custodia, mientras insultaba a los fieles”, según denuncia el OLRC.

El día 13, la parroquia de la Virgen del Carmen en Palma de Mallorca fue profanada con pintadas ofensivas en las que se tachaba a la Iglesia Católica de corrupta.

Un día más tarde, un sacristán y varios feligreses fueron agredidos en la Catedral de Valencia durante la celebración de la Eucaristía por un hombre en aparente estado de embriaguez.

El día 17, un hombre magrebí irrumpió en la parroquia de Santiago Apóstol en Albuñol (Granada), donde golpeó varias imágenes antes de iniciar un incendio que los bomberos tardaron dos horas en apagar.

El día 24, el vandalismo contra templos católicos alcanzó a la iglesia de la Asunción de Nuestra Señora en Yeles (Toledo), donde una mujer que al parecer sufre problemas psiquiátricos, arremetió contra varias figuras como el Niño de los Remedios y la Virgen de la Soledad, causando numerosos destrozos.

El pasado domingo, día 31, dos militantes del grupo ecologista Futuro Vegetal lanzaron tinte contra la fachada de la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona en un acto que pretendía denunciar el gran número de incendios que ha padecido España en las últimas semanas.

Para el OLRC, estos hechos “confirman el aumento de la cristianofobia y la vulnerabilidad de la libertad religiosa en nuestro país” y rechazan que se normalicen estos sucesos.

Su presidenta, María García, reclama a las autoridades “una respuesta firme y recursos para la protección del patrimonio religioso”.

“Agosto ha sido un mes negro para la libertad religiosa en nuestro país. La sucesión de ataques a iglesias y lugares de culto demuestra que la violencia y el odio contra los cristianos están lejos de ser casos aislados”, añadió García en un comunicado, quien además subrayó que “según los datos de los Informes de Ataques a la Libertad Religiosa en España, los cristianos siempre son la religión más atacada”.

Mayor protección de las iglesias

El OLRC advierte que muchos párrocos les informan “de que están teniendo que colocar cámaras o cerrar los templos ante el aumento del vandalismo y del odio anticristiano” y exige a las autoridades “una mayor protección de las iglesias”.

“Estos hechos configuran una tendencia preocupante de intolerancia religiosa. Reclamamos a Delegaciones del Gobierno y corporaciones municipales planes específicos de prevención ante los ataques a las iglesias y aplicación rigurosa del Código Penal ante los delitos de odio y de escarnio a los sentimientos religiosos”, enfatiza García.

El Observatorio para la Libertad Religiosa insta a la sociedad civil y a las instituciones a no mirar hacia otro lado y a denunciar cualquier acto de odio religioso. “Sólo visibilizando estos ataques y reaccionando con firmeza podremos garantizar la convivencia y el respeto a la libertad de todos”, concluye García.