El Observatorio para la Libertad de Religiosa y de Conciencia (OLR) emprende una campaña en la ONU para exigir que España respete este derecho fundamental, de cara a la sesión de aprobación del informe del Examen Periódico Universal la próxima semana.

El próximo jueves 25 de septiembre, está previsto que en la sede de la ONU en Ginebra (Suiza) tenga lugar la sesión en la que se aprobará el informe sobre el cumplimiento de los Derechos Humanos al que cada país miembro se somete cada cinco años.

Esta organización civil ha remitido a los representantes de todas las misiones permanentes en la ONU, así como a la relatora sobre libertad religiosa, Nazila Ghanea, una carta en la que se subraya que “el derecho a la libertad religiosa se está deteriorando cada año”.

“El Gobierno español nunca habla de cristianofobia”

Como ejemplo de ello, recuerdan que en 2023 un sacrsitán fue asesinado en Algeciras (Cádiz) a manos de un islamista radical y que en 2024 un fraile fue golpeado hasta ka muerte en Gilet (Valencia).

En la carta enviada a las diferentes delegaciones diplomáticas, se denuncia que en España “los cristianos, en especial los católicos, son la religión más atacada” y, pese a ello, reprochan, “el Gobierno español nunca habla de cristianofobia”.

Por otro lado, se denuncia que los casos de antisemitismo también están “creciendo alarmantemente”, sobre todo tras el brutal ataque terrorista de Hamas en octubre de 2023 y la respuesta militar sostenida desde entonces por el Gobierno israelí.

Seis recomendaciones sobre libertad religiosa

El OLRC comparte seis recomendaciones a los representantes diplomáticos, que a su juicio deberían figurar en el informe final.

La primera es que el Ejecutivo de coalición social-comunista liderado por Pedro Sánchez “proteja los símbolos religiosos y tome medidas para proteger los templos y otros lugares de culto” ya que, advierten, “algunas comunidades religiosas tienen que poner cámaras o seguridad privada para evitar los ataques”.

En segundo lugar, el OLRC reclama que se respete “el derecho a rezar cuando y donde uno quiera. También delante de un centro que practica abortos o en las proximidades de la sede de un partido político”.

Esta reclamación denuncia la modificación del Código Penal aprobada en 2022 , por la que se trató de eliminar la presencia de católicos cerca de los negocios del aborto castigando con penas de hasta un año de cárcel "el acoso en las mujeres que acuden a clínicas para la interrupción del embarazo".

Por otro lado, el OLRC también pide en su carta “que se mantenga en el Código Penal el delito de ofensa a los sentimientos religiosos”, que el gobierno ha anunciado que quiere suprimir.

Además, se exige que el Ejecutivo “tome medidas para erradicar cualquier expresión de odio antirreligioso y el laicismo beligerante desde las instituciones públicas y los órganos de representación de los ciudadanos, ya que las personas creyentes no son ciudadanos de segunda”.

Por último, el OLRC pide que “los medios de comunicación de titularidad pública respeten todas las confesiones religiosas y eliminen de su programación las menciones y actuaciones ofensivas hacia las creencias y los creyentes”.

Estas peticiones pueden ser apoyadas por los ciudadanos a través del sitio web del Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia.