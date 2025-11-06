Los miembros de la Conferencia Episcopal Católica de Etiopía (CBCE, por sus siglas en inglés) han condenado enérgicamente los ataques ocurridos en la región de Oromía, que cobraron vidas y destruyeron bienes pertenecientes a miembros de la comunidad católica.

En un comunicado emitido el 4 de noviembre, los obispos etíopes pidieron al gobierno que adopte medidas urgentes para proteger a los ciudadanos de nuevos episodios de violencia.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

“La Conferencia Episcopal Católica de Etiopía expresa su profundo dolor por los recientes asesinatos y la destrucción de propiedades ocurridos en octubre en las cercanías de la Iglesia Católica de Santa María, en West Harerghe, región de Oromía”, señalaron los prelados sobre los ataques del 25 y 27 de octubre.

Y añadieron: "Los ataques han provocado la pérdida de vidas y la destrucción de propiedades pertenecientes a miembros de la comunidad católica”.

Los obispos destacaron que se han reportado actos de violencia similares contra fieles de la Iglesia Ortodoxa Etíope Tewahedo y contra comunidades bajo el Consejo Supremo de Asuntos Islámicos de Etiopía, en la zona de Arsi, también en Oromía.

“La Iglesia Católica condena enérgicamente estos actos inhumanos y exhorta al gobierno a tomar medidas legales inmediatas y necesarias para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos”, expresaron los miembros de la CBCE, añadiendo que rezan para que quienes perdieron la vida en estos trágicos hechos “descansen en paz”.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Asimismo, los obispos expresaron su “más sentido pésame a toda la comunidad católica, a la Iglesia Ortodoxa Etíope Tewahedo, al Consejo Supremo de Asuntos Islámicos de Etiopía, a todos los etíopes y a las familias afectadas, pidiendo al Creador que les conceda verdadera consolación y fortaleza en este tiempo de dolor”.

El 27 de octubre, la Iglesia Ortodoxa Etíope Tewahedo (EOTC) informó que más de 25 civiles fueron asesinados solo en octubre de 2025 en la zona de East Arsi, región de Oromía, según reportó APA News.

El informe añadió que la mayoría de las víctimas “eran cristianos aparentemente abatidos a tiros o apuñalados fatalmente por hombres armados no identificados”.

El comunicado citó además un reporte recibido por la Iglesia el 28 de octubre, según el cual “cinco personas fueron asesinadas en el distrito de Honqolo Wabe (Siltana)”.

APA News también informó que tres civiles fueron asesinados y otros cuatro secuestrados en lo que testigos describieron como un “ataque motivado por razones religiosas”, perpetrado por “hombres armados no identificados” alrededor de las 10 p.m. del 27 de octubre, en Hela Zibaba Kebele, distrito de Shirka, zona de East Arsi, región de Oromía.

Traducido y adaptado por ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA .



