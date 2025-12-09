Miles de niños y jóvenes ecuatorianos tienen la oportunidad de alejarse de la violencia y las drogas “a través de la pasión por el fútbol”, gracias a los esfuerzos que la Junta de Beneficencia de Guayaquil lleva adelante junto a la fundación pontificia Scholas Occurrentes.

Juan Xavier Cordovez, director de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, dijo a ACI Prensa que el objetivo del proyecto radica en brindarle a los jóvenes “oportunidades de crecimiento, promoviendo una práctica deportiva centrada en valores”. Se trata de una iniciativa que comenzó hace casi cuatro años con el apoyo de Scholas Occurrentes y luego —desde 2023— con el Club Atlético de Madrid, que brinda la metodología deportiva.

Scholas Occurrentes es una fundación internacional aprobada y erigida por el Papa Francisco en 2013, que busca promover la cultura del encuentro y la paz a través de la educación, el deporte y el arte. Está presente en más de 70 países y trabaja con escuelas, organizaciones sociales y comunidades de todo el mundo.

El pasado 26 de noviembre, una comisión de miembros de la Junta de Beneficencia se encontró con el Papa León XIV en el Vaticano. Desde allí, el Santo Padre les bendijo y les animó a renovar el impulso “para continuar trabajando por una misión que nos une profundamente con los principios C c ristianos: aligerar la carga de quienes más lo necesitan”, comentó Cordovez.

“Luego del encuentro con el Papa León XIV, ratificamos nuestro compromiso de seguir entregando la existencia institucional y personal de quienes formamos parte de la Junta de Beneficencia al servicio de quienes más lo necesitan, fomentando una cultura de paz y abriendo oportunidades de vida a miles de niños y jóvenes de nuestro país”, añadió.

Actualmente, son cerca de 20 escuelas deportivas en todo Ecuador impulsadas por la Junta de Beneficencia de Guayaquil, logrando atender a 15.000 jóvenes. Para 2026, su directiva proyecta superar los 20.000 beneficiados, “ampliando aún más la intervención social, médica, educativa e inclusiva”, a través de diversos programas.

La labor de la junta, según Cordovez, “representa una gran oportunidad para que miles de niños y jóvenes accedan a programas educativos, deportivos y culturales de calidad, que les permitan desarrollar sus habilidades, descubrir sus talentos y construir un futuro mejor”.

“Además, fomenta la participación ciudadana y el compromiso social, lo que contribuye a la construcción de una sociedad más justa e inclusiva”, agregó.

En más de 137 años de existencia, la Junta de Beneficencia de Guayaquil ha alcanzado a casi tres millones de personas con sus programas sociales. Su principal fuente de financiamiento proviene de la venta de la Lotería Nacional.

Además, “existe un arduo trabajo de los miembros de la Junta en levantamiento de fondos internacionales, lo cual nos permite ser los principales canalizadores de donaciones de insumos médicos y salud a nivel nacional”, explicó su director.

“La Junta emprende en programas y proyectos que puedan sostenerse en el tiempo; y, en el área deportiva, la estructura está diseñada para que , al mediano plazo, toda la operación del proyecto social deportivo sea autosustentable”, añadió.