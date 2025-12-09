Con el lema “Esta Navidad, seguimos organizando la esperanza”, Cáritas Argentina presentó su campaña solidaria, que invita a la sociedad a renovar el compromiso con los más pobres.

La tradicional campaña de Navidad se extenderá hasta el 6 de enero, y está destinada a sostener el trabajo comunitario, dar visibilidad al trabajo de Cáritas y fortalecer el espíritu de fraternidad del Adviento y la Navidad.

Al presentar la campaña, el presidente de Cáritas Argentina y Arzobispo de La Plata, Mons. Gustavo Carrara, recordó que “la Navidad es Jesús y cada Navidad renace la esperanza, pero la esperanza necesita ser organizada. Jesús nos ama y nos salva y Él nos enseña que nadie se salva solo”, según recoge el sitio web de Cáritas.

Organizar la esperanza, explicó el prelado, “es considerar que las personas que hoy acompañamos desde Cáritas tienen dones y talentos que Dios ha sembrado en su corazón”.

“Cáritas simplemente está al servicio, tiende la mano, busca que esa persona se ponga de pie, sea protagonista de su vida, de su historia, de su comunidad”, enfatizó.

En ese sentido, animó a transformar “nuestros espacios en espacios de salvación comunitaria, donde nadie se sienta excluido y todos se sientan invitados a participar, donde cada uno que llegue descubra una familia más grande que lo recibe”.

Destacando la dimensión comunitaria, Mons. Carrara consideró que “aquel que se ha puesto de pie puede dar testimonio de esperanza a esos más frágiles”, y eso “también es organizar la esperanza”.

“Esta revolución de la esperanza empezó en el pesebre de Belén”, recordó, subrayando el verdadero significado de la Navidad.

El propósito de esta campaña solidaria es contribuir a que miles de familias en todo el país puedan vivir las fiestas con dignidad y acompañamiento.

Quienes deseen colaborar, deben ingresar a www.caritas.org.ar .